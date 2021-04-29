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Соловьев о заговоре в Беларуси: «Лукашенко довольно странно выражает свои мысли»

30.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соловьев о заговоре в Беларуси: «Лукашенко довольно странно выражает свои мысли»
Владимир Соловьёв. Кадр из передачи / Media IQ
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Соловьев привычно воздействуют на своего зрителя, обращаясь к эмоциям и используя ярко выраженную манипулятивную риторику. Не забывает он и о других приемах и методах манипуляции: контрасты, ложь, отсутствие ссылок на источники, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы.

Очевидна попытка изобразить «покушение» как серьезную угрозу и тщательно спланированную операцию. При этом неоднократно высказываются сомнения в реальности того, что рассказывает Лукашенко. Серьезным этот план, по мнению Соловьева, делает участие в нем США. Подчеркивается резко отрицательное отношение «заговорщиков» к России, которые в интерпретации Соловьева выглядят радикальными русофобами.

В качестве основной эмоциональной манипуляции готовящегося «переворота» подается даже не отстранение должностных лиц от власти, а неоднократно акцентированное, якобы планируемое отключение Минска от электроснабжения с возможными многочисленными жертвами.

Для аудитории создается образ классических опереточных злодеев, за которыми стоит коварный Госдеп, ЦРУ и США.

Акцент на том, что случай не единичен, работа по «подрыву государственности» ведется системная. Российского зрителя настойчиво готовят к радикализации беларусских протестов, которые еще и носят ярко выраженный антироссийский характер. Следовательно, аудитория не может не сделать вывод, что присутствие России как главного защитника и друга Беларуси планируется всерьез и надолго.

Основные нарративы, которые присутствуют в сюжете:

- Россия единственный друг

- Коллективный Запад и Украина — враги и Беларуси, и России

- Оппозиция деструктивна для Беларуси и враждебна по отношению к России

- Беларусская власть не справляется и не может самостоятельно контролировать ситуацию.

У зрителя формируется восприятие Беларуси не как самостоятельного государства, а как своеобразного «полигона», на котором коллективный Запад репетирует сценарии дестабилизации России. Беларусь нуждается в российской поддержке, роль РФ в беларусском кризисе стабилизирующая и поддерживающая, сближение двух государств лежит в области интересов беларусского народа, вне зависимости от персоналий, которые в данный момент находятся у власти.
 
Теги: Минск
 
 
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Соловьев вновь плотно возвращается к теме Беларуси. Только сейчас его приоритетно интересуют не протесты, а старательно раскручиваемая российскими СМИ тема с...
 
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