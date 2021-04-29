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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

30.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренностей о прекращении огня на границе, передает ТАСС.

МИД Киргизии сообщил, что было решено полностью прекратить огонь 29 апреля в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и отвести вооруженные силы на места прежней дислокации.

Конфликт на границе начался из-за водораспределительного пункта на спорной территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что киргизские военные со стрельбой пытались захватить объект. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники.

Перестрелка переросла в полноценные бои, в районе конфликта заметили танки и ударные вертолеты. Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

Два человека погибли, более 40 ранены с обеих сторон.
 
 
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Два человека погибли, более 40 ранены с обеих сторон.
 
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