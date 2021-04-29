Чтобы вынудить записать видео для Азаренка, студента избивали в СИЗО

Уроженца Гродно Артема Боярского обвинили в администрировании телеграм-канала, который белорусские власти признали экстремистским.



Артем Боярский. Фото: t.me/viasna96.

Девятнадцатилетний Боярский обвиняется по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования). Он учится на втором курсе химического факультета Белгосуниверситета.

Как сообщили БелаПАН родные Боярского, его задержали 24 марта в Минске по административному делу. Около 6.30 утра люди в штатском и масках пришли в общежитие, где проживает Артем, провели обыск в его комнате, забрали ноутбук и телефон.

Боярского арестовали на 25 суток за то, что он якобы вывесил бело-красно-белый флаг на окне 11-го этажа общежития. Его родственники утверждают, что флага в комнате не было.

После административного ареста Артема не отпустили. Выяснилось, что против него возбуждено уголовное дело.

Вскоре в провластном телеграм-канале «Азаренок. СТВ» появилось записанное силовиками видео, в котором студент заявил, что администрировал телеграм-канал и чат, признанные накануне экстремистскими. При этом на самом канале появилось сообщение, что задержанный студент никогда не был его администратором.

26 апреля Боярскому было предъявлено обвинение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По словам родственников Артема, чтобы вынудить его записать видео, в СИЗО парня били по спине и ягодицам. Об избиении Боярский рассказал адвокату, которая увидела у него синяки. Родные студента заявляют, что молодой человек не признал свою вину на следствии. Они убеждены, что он не администрировал ни один телеграм-канал.

16 ноября 2020 года Боярского задержали после марша пенсионеров и наказали 15 сутками ареста. Тогда, рассказали родные, силовики заставили его дать пароль от своего аккаунта в «Телеграме». В первые дни заключения Артема вместо него кто-то другой выходил в сеть. Родственники считают, что телеграм-аккаунт парня исследовали силовики. «Если бы он был администратором канала, то они бы это сразу узнали и взяли канал под свой контроль», — убеждены родственники.

Сейчас Боярский находится в столичном СИЗО № 1. В камере нет горячей воды. У Артема проблемы со здоровьем из-за больного сердца.

В августе прошлого года Боярский в числе примерно ста других студентов отказался от президентской стипендии.

Будучи школьником, он четыре раза становился призером республиканских олимпиад по химии, окончил школу с золотой медалью.