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Робопса «уволили» из полиции Нью-Йорка после критики в Сети

30.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Робопса «уволили» из полиции Нью-Йорка после критики в Сети

Робот-пес от компании Bоston Dynamics был раскритикован в Сети и «уволен» из полиции – правоохранители решили вернуть «пса» разработчику. Об этом сообщает The New York Times.

Первоначально робот-пес был приобретен полицейскими, чтобы отправлять его в опасные для человека места. «Псу» даже дали кличку Digidog.

Известно, что в феврале робопса запустили в квартиру с заложниками в Бронксе, однако преступники смогли скрыться. 

В апреле «пса» использовали при аресте мужчины. После этого робота стали сравнивать с дронами для слежения из антиутопий и ассоциировать с агрессивным отношением полисменов к беднякам.

По договору аренды, робот-пес  должен был прослужить до августа, однако в итоге договор решили разорвать досрочно.

Фото: Instagram Bоston Dynamics  

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Робот-пес от компании Bоston Dynamics был раскритикован в Сети и «уволен» из полиции – правоохранители решили вернуть «пса» разработчику. Об этом сообщает The New York Times....
 
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