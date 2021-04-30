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Робопса «уволили» из полиции Нью-Йорка после критики в Сети
Источник материала: ОНТ
Робот-пес от компании Bоston Dynamics был раскритикован в Сети и «уволен» из полиции – правоохранители решили вернуть «пса» разработчику. Об этом
Первоначально робот-пес был приобретен полицейскими, чтобы отправлять его в опасные для человека места. «Псу» даже дали кличку Digidog.
Известно, что в феврале робопса запустили в квартиру с заложниками в Бронксе, однако преступники смогли скрыться.
В апреле «пса» использовали при аресте мужчины. После этого робота стали сравнивать с дронами для слежения из антиутопий и ассоциировать с агрессивным отношением полисменов к беднякам.
По договору аренды, робот-пес должен был прослужить до августа, однако в итоге договор решили разорвать досрочно.
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Робот-пес от компании Bоston Dynamics был раскритикован в Сети и «уволен» из полиции – правоохранители решили вернуть «пса» разработчику. Об этом сообщает The New York Times....
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