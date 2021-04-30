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Лукашенко о посевной: Пока, мужики, отстаем. Работайте сутки, как хотите
Источник материала: ОНТ
Развитие агропромышленного комплекса обсудили во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по зёрнышку. Идёт посевная. Из-за капризов погоды в поля вышли на три недели позже.
Так что ежедневная работа – в темпе, чтобы уложиться в сроки. День год кормит – и не только белорусов.
Беларусь продаёт свои продукты в 116 стран. Во время, когда то границы захлопываются, то партнёры ссорятся, то поры года местами меняются. Да и пандемии приходят и уходят, а есть хочется всегда.
Подробнее – в видеосюжетеФОТО: БЕЛТА
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Развитие агропромышленного комплекса обсудили во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по зёрнышку. Идёт посевная....
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