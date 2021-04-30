Власти Польши и Украины демонтируют памятники воинам-освободителям

Источник материала: ОНТ

Совсем скоро День Победы. По-своему к нему готовятся власти Польши. В стране продолжается война с памятниками воинам-освободителям. В этот раз жертвой декоммунизации стал монумент советско-польскому братству по оружию на юге страны.





Фигуры советского и польского солдат, несущих флаг, местные чиновники, опасаясь резонанса, разрушать не стали, убрали подальше – на территорию закрытого машиностроительного завода. Горожане пытались отстоять памятник и даже предлагали его переименовать, но безрезультатно – чиновники все просьбы проигнорировали. За последние годы в Польше уничтожили более сотни памятников советским воинам.

Не менее цинично действуют и власти Украины. Сейчас во Львове идёт демонтаж монумента славы Советской армии. До этого он неоднократно подвергался актам вандализма со стороны националистов. Политика декоммунизации проводится в Украине уже более пяти лет. Она предполагает переименование всех объектов, названия которых напоминают о советском прошлом, а также снос памятников и монументов героям-освободителям. Зато теперь в украинской столице появится проспект Бандеры, а по улицам спокойно маршируют националисты в честь нацистской дивизии СС «Галичина», совершавшей массовые убийства мирных жителей на территории Беларуси, Польши и самой Украины.

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