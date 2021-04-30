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ДТП на проспекте Независимости в Минске: появился «паровоз» из трех авто (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП на проспекте Независимости 29 апреля образовался «паровоз» из трёх автомобилей. Об этом
Авария случилась около восьми часов вечера. 25-летний водитель автомобиля «Рено» ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы, направляясь к площади Победы.
Он не соблюдал безопасную дистанцию, отчего врезался в автомобиль «Шевроле», а тот в свою очередь въехал в «Форд».
Сообщается, что никто не пострадал, автомобили получили повреждения.
Фото: ГАИ
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В результате ДТП на проспекте Независимости 29 апреля образовался «паровоз» из трёх автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ. Авария случилась около восьми часов...
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