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ДТП на проспекте Независимости в Минске: появился «паровоз» из трех авто (ВИДЕО)

30.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В результате ДТП на проспекте Независимости 29 апреля образовался «паровоз» из трёх автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ. 

Авария случилась около восьми часов вечера. 25-летний водитель автомобиля «Рено» ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы, направляясь к площади Победы. 

Он не соблюдал безопасную дистанцию, отчего врезался в автомобиль «Шевроле», а тот в свою очередь въехал в «Форд». 

Сообщается, что никто не пострадал, автомобили получили повреждения.



Фото: ГАИ

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В результате ДТП на проспекте Независимости 29 апреля образовался «паровоз» из трёх автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ.  Авария случилась около восьми часов...
 
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