ДТП на проспекте Независимости в Минске: появился «паровоз» из трех авто (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В результате ДТП на проспекте Независимости 29 апреля образовался «паровоз» из трёх автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ.

Авария случилась около восьми часов вечера. 25-летний водитель автомобиля «Рено» ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы, направляясь к площади Победы.

Он не соблюдал безопасную дистанцию, отчего врезался в автомобиль «Шевроле», а тот в свою очередь въехал в «Форд».

Сообщается, что никто не пострадал, автомобили получили повреждения.









Фото: ГАИ

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