Белорусские хоккеисты обыграли Латвию и вышли в плей-офф юниорского ЧМ

Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею уверенно обыграла Латвию со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира (U-18) в США.



Фото: hockey.by

В составе белорусов дублем отметился Данила Климович, который забросил на турнире уже шесть шайб. Еще по голу записали в свой актив Николаеня, Клавдиев, Морозов и Михалев.

Беларусь: Чайка; Кузьмин — Сазанович, Клавдиев — Шило (А) — Климович; Парфенюк — Сущинский, Михалев — Морозов — Польшаков (К); Стасенко — Рогач (А), Сотишвили — Игнатенко — Голубов; Николаеня — Аношко — Сидоров; Камко, Лошко.

Латвия: Славинскис, Липскис; Симановичc — Озолиньш (А), Лавиньш (К) — Пурмалис (А) — Дукурис; Фененко — Лазаренокс, Цьюнскис — Силкалнс — Равинскис; Андерсонс — Зайцевс, Кристиньш — Вейнбергс — Самитис; Бринецс — Дарзиньш — Лочмелис; Кадниковс, Вилманис.

Ранее белорусы провели на групповом этапе еще два матча: проиграли Швеции (1:5) и разгромили Швейцарию (7:1). С шестью очками в активе наша команда гарантировала себе место в плей-офф еще за тур до финиша.

Завершится групповой этап в ночь с 1 на 2 мая, когда Беларусь сыграет с Канадой.