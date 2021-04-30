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Банки заработали $128 млн чистой прибыли за три месяца 2021-го. Кто больше? Одной картинкой

30.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За первый квартал 2021-го года белорусские банки смогли заработать 335,4 млн рублей чистой прибыли или $127,8 млн в эквиваленте. Это на $47 млн больше, чем в прошлом году. Такие данные приводятся в квартальной отчетности банков. Изучаем в инфографике Myfin.by, у каких банков прибыль росла быстрее всех.


Фото: Myfin.by

В тройку лидеров по объему чистой прибыли, заработанной банками в первом квартале 2021-го вошли: Беларусбанк с 76,3 млн руб ($29,07 млн), БПС-Сбербанк с 58,3 млн руб ($22,2 млн) и Приорбанк с 41,5 млн руб ($15,8 млн). Но интереснее посмотреть, как менялся объем чистой прибыли банков по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда пандемия только начинала менять экономический ландшафт Беларуси. Как оказалось, большинство банков успешно справились с проблемами и смогли заработать даже больше, чем в прошлом году.


Инфографика: Myfin.by

Здесь лидером роста тоже оказался Беларусбанк, сумевший нарастить чистую прибыль на 34,6 млн руб ($12,98 млн). Второе место по скорости роста досталось БПС-Сбербанку с прибавкой в 20 млн руб ($7,43 млн). Тройку лидеров роста замыкает Белгазпромбанк с 17,6 млн руб ($6,7 млн). В число банков, показавших падение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом, попали Идея Банк (-1,45 млн руб), Paritetbank (-0,57 млн руб), БНБ-Банк (-0,55 млн руб), Франсабанк (-0,49 млн руб), РРБ-Банк (-0,21 млн руб), БСБ Банк (-0,15 млн руб) и БТА Банк (-0,07 млн руб).
 
 
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За первый квартал 2021-го года белорусские банки смогли заработать 335,4 млн рублей чистой прибыли или $127,8 млн в эквиваленте. Это на $47 млн больше, чем в прошлом году....
 
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