Чтобы не было мучительно стыдно. Реформа милиции, кому она нужна и зачем?

НАУ ранее уже презентовало свой проект реформы, выложив его в интернет для всеобщего обсуждения. В четверг, 29 апреля, представители Национального антикризисного управления рассказали журналистам об основных положениях, разработанной ими реформы.



Почему нужна реформа милиции?





«Когда мы создавали Народное антикризисное управление, мы ставили перед собой цель обеспечить неотвратимость переходного периода. С наступлением переходного периода для нас главной задачей будет являться обеспечение стабильности в Беларуси, недопущение хаоса.





Одна из серьезных проблем в нашем обществе – это проблема будущего функционирования министерства внутренних дел, которое стало карательным, а не правоохранительным органом», - заявил руководитель НАУ Павел Латушко. По его словам, граждане Беларуси начали бояться людей в форме и опасаться незаконных задержаний лицами без опознавательных знаков в балаклавах, которые даже не предъявляют документов. Белорусы живут постоянно в страхе без каких-либо причин быть избитыми, попасть в автозак, а затем в СИЗО, где над ними будут издеваться, их будут пытать. В лучшем случае получат штраф.





Как отметил Павел Латушко, счет на такого рода беспредел пошел уже на десятки тысяч. В стране огромное количество репрессированных людей, какого не было со времен Сталина. И первым фактором репрессий является соприкосновение с представителем органов внутренних дел.





«Что сделала нелигитимная власть? Она де-факто выдала милиции лицензию на насилие и убийство. Огромное количество преступлений, совершенных сотрудниками ОВД за последний год, даже не расследуются. Ни один виновный силовик не понес наказание. Более того, уже в ближайшие дни все эти действия будут иметь под собой правовые основания. Лицензия на насилие и убийство де-факто переходит в лицензию на насилие и убийство де-юре. Если есть удостоверение в кармане, можно будет безнаказанно убивать и насиловать. Хотим ли мы таких защитников? Я этот вопрос ставлю не только перед собой и перед согражданами. Я этот вопрос ставлю и перед депутатами Палаты представителей и Совета Республики, перед теми, кто разрабатывает законодательные акты, кто отдает приказы совершать насилие в отношении белорусских граждан. Понимают ли они, что завтра этот каток репрессий докатится и до них самих?» - отметил руководитель НАУ.





По словам Павла Латушко, это порочный круг, ящик Пандоры, который открыла власть, построив систему, основанную на насилии, а не на законе.





«Поэтому безусловно нам нужна реформа органов внутренних дел. Это мнение поддерживает, как общество, так и адекватные сотрудники ОВД… Я уверен, что и сами сотрудники органов внутренних дел не хотят жить и работать в такой стране, служить в таких ужасающих условиях, когда их работу перестали уважать, а во многом даже начали презирать», - заявил Павел Латушко. По его словам, ключевая задача здесь главная задача - возвращение положительно имиджа органам внутренних дел.





На чем построена реформа ОВД?





Одним из основных разработчиков реформы белорусской милиции стала Светлана Хилько. Окончив Академию МВД, она 10 лет отработала в органах внутренних дел. В 2012 году уволилась из милиции в звании капитана и переехала жить в США, где стала айтишницей. После событий августа 2020 года она присоединилась к НАУ и начала активно работать над реформой органов внутренних дел. По словам Светланы Хилько, реформа – это процесс, приглашение к диалогу, возможность договориться и создать в Беларуси принципиально новый общественный договор, построенный на демократических принципах.





«Реформа ОВД будет состоять в том, что мы научимся прежде всего слышать людей – самих сотрудников и гражданское общество», - заявила Светлана Хилько.





«В проекте реформы мы не только постарались отразить пожелания как сотрудников ОВД, так и общества. Мы также предложили конкретные механизмы реализации. Процесс реформирования милиции уже фактически идет, он в головах. Самое главное, что мы увидели эту новую реальность. И как только отжившая свое век власть покинет свои кабинеты, мы приступим к непосредственной и достаточно интенсивной работе над реформой. У нас для этого есть все: высококлассные специалисты, поддержка сотрудников и граждан, материальные ресурсы, международные связи, лучшие практики и программы», - отметила представитель НАУ.





По словам Светланы Хилько, главная проблема ОВД – это выстроенная репрессивная система, которая уничтожает все хорошее, что может быть в милиции.





«Даже если сейчас у нас появится порядочный начальник РУВД – его система сожрет заживо. И защитить его не смогут ни коллеги, ни граждане, ни адвокаты, ни суд. Лекарство от этого вируса диктатуры - общественный контроль. Общество должно решать, кто достоин, а кто нет, служить в полиции», - заявила представитель НАУ. Ключевым звеном реформы станет общественное участие и контроль на всех уровнях, когда общество реально сможет сместить любого начальника милиции.





Как вернуть милиции уважение граждан?





Главные направления реформы милиции озвучил бывший капитан уголовного розыска Константин Хилько. По его словам, есть четыре основных направления реформы.





Первое и, наверное, самое важное – милиция или полиция должна заниматься тем, чем должна заниматься. То есть необходимо убрать все лишнее, чем в принципе во всем мире органы правопорядка никогда не занимаются.





Как отметил Константин Хилько, милиция не должна заниматься защитой интересов какого-то абстрактного государства или представителей власти. Милиционер не должен снимать ленточки, флаги, не должен смотреть, кто в какой одежде ходит, что вешает на окно. Сотрудников ОВД это вообще не должно касаться.





Второе важное направление реформы - изменение системы управления. Как считает Константин Хилько, необходимо изменить выстроенную вертикальную систему управления на муниципальную. Приказы и финансирование не должны идти сверху, поскольку начальник РУВД, лучше знает, какие ему нужны сотрудники, какие проблемы в регионе нужно решать в первую очередь. Сейчас же он вынужден просто исполнять приказы сверху, час о даже людей, которые в этом регионе даже никогда не были. Проблемой также является назначение и переводы сотрудников, в результате чего в РУВД часто приходят начальники, которые не знают людей, не знают местности и потребности местных жителей.





По словам Константина Хилько, нужно перевернуть созданную пирамиду, чтобы сверху были районы, а не МВД. Областные и республиканские органы внутренних дел должны оказывать поддержку и содействие, а не руководить.





Третье важное направление – отмена так называемой палочной системы.





«Этот пережиток СССР настолько прочно засел в ОВД, что вместо раскрытия преступлений и реальной работы сотрудники заняты улучшением статистики», - отметил Константин Хилько. ПО его мнению, палочную систему оценки деятельности ОВД нужно ликвидировать в корне.





Четвертое направление реформы - оптимизация состава.





«Мы стараемся говорить об этом в довольно общем плане. Для начала мы должны понимать, что мы имеем сейчас», - пояснил Константин Хилько. По его словам, сейчас многие данные по составу органов внутренних дел скрыты или вовсе засекречены. Но все же кое-что уже сейчас понятно.\





Так, например, по мнению авторов реформы, Департамент исполнения наказаний не должен находиться в МВД, как и внутренние войска. Также лишним на сегодня является Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями.





Всего, по подсчетам авторов реформы, необходимо изменить или отменить минимум 30 законодательных актов. Но и это еще не все.





«Реформа МВД не может быть произведена изолировано, без реформирования экономики, финансов, образования, здравоохранения и административно-территориального реформирования», - заявил Константин Хилько.