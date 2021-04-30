Специалист объясняет, в чем польза рыбы (и не только морской)

Источник материала: Tut.by

Ведущий научный сотрудник Института рыбного хозяйства Светлана Полоз напомнила , какие полезные элементы есть в рыбе (и не только морской) и почему ее часто советуют есть ради долголетия.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чем рыба как продукт отличается от мяса животных или птицы? Светлана Полоз назвала несколько важных отличий.

В рыбе есть аминокислоты (омега-3, омега-6), которые важны для иммунной системы человека. Эти аминокислоты способствуют укреплению сосудов, разжижают кровь, также они могут предотвращать образование холестериновых бляшек. Часто говорят, замечает специалист, что аминокислотами богата исключительно морская рыба. Это не совсем так: та же омега-6 есть и в пресноводной.

Содержится в рыбе много витаминов группы B — B1, B3, B6, B9, B12. Они способствуют нормализации психоэмоционального состояния человека, помогают его адаптации к внешним раздражителям.

Еще одна ценность рыбы — макро- и микроэлементы, особенно сера и фосфор. Сложно найти аналог мяса, который бы содержал такое количество этих микроэлементов. Они необходимы для развития интеллекта человека. Кроме того, сера участвует в подавлении промежуточных процессов перекисного окисления (а эти процессы оказывают влияние на старение клеток). Также рыба хороша тем, что в ней есть йод, хлор, хром. Йод, например, в достаточно большом количестве присутствует в пресноводной рыбе, он регулирует работу эндокринной системы. Для тех, кто следит за своей фигурой, важен хром, который тоже есть в пресноводной рыбе.

Мясо рыбы, по словам Светланы Полоз, может помочь не только разнообразить рацион, но и повлиять на долголетие человека.

— 80% животного белка в рационе японцев, например, — это белок рыбы. Почему? Они заботятся о своем долголетии. Они уверены, что аминокислоты в мясе рыбы способствуют продлению жизни. Важно, что свое рыбное питание они стараются разнообразить. Чем больше видов рыбы задействовано в рационе, тем более полноценно и качественно будут поступать нутриенты в организм, — отметила научный сотрудник.