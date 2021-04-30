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Как выглядят и сколько стоят квартиры до 45 тысяч долларов в Минске, где можно жить

30.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рынок вторичного жилья Минске">оживился, и сейчас самое благоприятное время для продавцов, чтобы продать свои квартиры по нормальной цене. А это значит, что покупатели могут смело торговаться. Какие пригодные для жизни квартиры можно купить до 45 тысяч долларов (с учетом торга) сегодня — в нашей подборке.

На Партизанском

За 41,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на шестом этаже кирпичной девятиэтажки 1967 года на Партизанском проспекте, 67.






Площадь — 26 квадратных метров. Площадь кухни — 5 метров. Балкона нет.









На полу — ламинат, в окнах — стеклопакеты, входная дверь — металлическая. Сразу возле дома — парк.

На Золотой Горке

За 44,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1960 года на Золотой Горке, 6.






Площадь — 31 квадратный метр. Площадь кухни — 6 метров. Балкона нет.








На полу — доска, в окнах — стеклопакеты, входная дверь — металлическая. В доме был капремонт. Метро «Площадь Победы» и «Якуба Коласа» — в шаговой доступности.

В Серебрянке

За 45 тысяч долларов продается однокомнатная квартира на седьмом этаже панельной девятиэтажки 1981 года на улице Якубова, 66А.




Площадь — 34,7 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра. Балкон есть (застеклен).








Входная дверь — металлическая, в окнах — стеклопакеты, есть шкаф-купе, холодильник, стиральная машина. Квартира продается частично с мебелью и бытовой техникой.

На Грушевке

За 45,8 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на пятом этаже блочной пятиэтажки 1965 года на улице Либкнехта, 69.






Площадь — 31,5 квадратного метра. Площадь кухни — 5,5 метра. Балкон есть (не застеклен).







Входная дверь — металлическая, в окнах — стеклопакеты. В квартире были заново возведены межкомнатные стены, оштукатурены и выровнены. Заменена вся сантехника, электрика, установлены новые радиаторы. Сам дом — после капитального ремонта.

На Юго-Западе

За 46 тысяч долларов продается однокомнатная квартира на третьем этаже панельной девятиэтажки 1992 года на улице Белецкого, 46.




Площадь — 35,1 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра. Балкон есть (застеклен).









Входная дверь — металлическая, окна — ПВХ, на полу — ламинат и плитка. Прямо у дома — парк.

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Теги: Минск
 
 
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