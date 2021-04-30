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В Минске в ДТП с фурой пострадал мотоциклист

30.04.2021 07:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В четверг, 29 апреля, в Минске, на улице Орловской, в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 21:00 водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Ольшевского, при перестроении столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha, сообщает пресс-служба ГАИ.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения.

В Минске в ДТП с фурой пострадал мотоциклист
В Минске в ДТП с фурой пострадал мотоциклист

ГАИ напоминает, что согласно пункту 59 главы 9 ПДД при перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.

При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Этим правилом должен руководствоваться водитель, транспортное средство которого съезжает с трамвайных путей.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 29 апреля, в Минске, на улице Орловской, в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 21:00 водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по...
 
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