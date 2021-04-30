Лига Европы. «МанЮнайтед» разгромил «Рому», «Вильярреал» минимально переиграл «Арсенал»

В четверг прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.



Фото из микроблога «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», на 99% (как принято говорить) оформил путевку в финал, разгромив «Рому» — 6:2.

А вот в противостоянии второго дуэта пока ничего не ясно. «Вильярреал» добился минимальной виктории, оставив «Арсеналу» хорошие шансы для продолжения борьбы за трофей — 2:1.