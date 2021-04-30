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Шарангович, забросив две шайбы, стал первой звездой матча с «Филадельфией»

30.04.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дубль Егора Шаранговича принес победу его «Нью-Джерси» в матче с «Филадельфией». Белоруса впору называть могильщиком «летчиков».

Шарангович, забросив две шайбы, стал первой звездой матча с «Филадельфией»
Фото nhl.com

Наш соотечественник отличился в первом периоде (08:10, 15:28). Обе шайбы Егор отправил в ворота соперника, когда его команда играла в большинстве. Итог матча — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

Отметим, что в минувшие среду эти же соперники также играли. Викторию «дьяволам» принес гол… Шаранговича.

Теперь на счету белоруса 26 очков по системе гол + пас (14 + 12).

 

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Дубль Егора Шаранговича принес победу его «Нью-Джерси» в матче с «Филадельфией». Белоруса впору называть могильщиком «летчиков».
 
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