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Проект скоростного ж/д сообщения из столицы в Нацаэропорт Минск будет готов к 2023 году

30.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ №165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения".



"Документом предусмотрено, что в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам. В том числе по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск - Городище - Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. 

Кроме того, в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по инвестпроектам "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка - Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск - Городище", пишет interfax.by.

В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ №165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения".
 
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