Проект скоростного ж/д сообщения из столицы в Нацаэропорт Минск будет готов к 2023 году

Кроме того, в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по инвестпроектам "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка - Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск - Городище",interfax.by.