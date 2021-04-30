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С мэром Бреста можно «породниться» котятами. Последний малыш ждет хозяина в Беловежской пуще
Источник материала: Партизан
У этой истории сразу несколько главных персонажей. Один из которых – новенький офис «Белгазпромбанка» на Московской напротив ЦМТ. На его открытии случилось совершенно не пафосное событие, которое не вписывают в протокол. О том, что глава города Александр Рогачук 9 месяцев назад потерял кота Маркиза, общественность узнала из его официального телеграм-канала. Пестрого котенка искали, но так и не нашли. И вот недавно Александр Степанович обзавелся новым членом семьи – маленькую копию Маркиза обнаружили в прокате велосипедов на входе в Беловежскую пущу.
Безымянного малыша забрали на этажи от мамы и двух братьев. Александр Степанович призвал жителей города поехать в пущу и забрать еще двоих котят. А на открытии здания банка нашел хозяйку еще одному.
– «Беды» ничто не предвещало, – смеется генеральный директор СП «Веставто» ОАО Светлана Бурак, пока по ней ползают новый домочадец и белоснежный шпиц Джесси. – Просто на открытии банка подошла поздороваться к Александру Степановичу, а он возьми да и скажи, что родственникам его нового кота нужен хозяин. На следующий день я была уже в пуще и выбрала, как мне сказали, девочку. Оказалось, все же мальчик. Остался еще один – черненький.
Александр Рогачук знал, кого просить. Эффектная топ-менеджер не только легко управляется преимущественно мужским коллективом в количестве трех сотен человек. Она еще и по бездомным животным. На родном предприятии каждую прибившуюся животинку отлавливают, стерилизуют, пытаются пристроить, а если не удается, то содержат на территории. Возле дома в Малых Радваничах две бродячие собаки Лиза и Ева стали верными спутницами для Светланы во время прогулок. Даже породистая Джесси с родословной попала к своей хозяйке не благодаря, а вопреки. Эксклюзивный экземпляр готовили в эмиграцию в Италию, но из-за ковида пришлось оставить в Беларуси. Светлана решила забрать ее себе.
Бездомные кошки – тема Светланы с детства, когда она таскала домой всякую живность. При всей своей загруженности, планов нянчиться с котами и щенками не было:
– Переезжая в дом, я говорила всем своим, что не буду заводить животных. При моей интенсивной работе мне нужна просто тишина, чтобы немного разгрузить мозг. Не знаю, в какой момент что-то «пошло не так» – они сами меня находят.
Сейчас малыш, весом всего 500 граммов не слезает с рук своей новой хозяйки. Чтобы хоть как-то заняться домашними делами, Светлана просто носит его в кармане.
Уличные Ева и Лиза тоже были в свое время стерилизованы и осмотрены ветеринаром. Возле дома Светланы их всегда ждет еда. Но руководитель СП понимает – главное, что нужно животным, это дом. Поэтому она обратилась с призывом забрать ее напарниц по прогулкам в дом, который они будут охранять. Готова даже поддержать кормом. Но главное не еда, а любовь, которую они так ждут,
P.S. Котенка назвали Челси – из всех игрушек он предпочитает гонять мяч.
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У этой истории сразу несколько главных персонажей. Один из которых – новенький офис «Белгазпромбанка» на Московской напротив ЦМТ. На его открытии случилось...
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