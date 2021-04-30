Топ-5 огромных холодильников Side-by-side для большой семьи, продающихся в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Холодильник — один из центральных элементов на любой кухне. Особенно если у вас большая семья. Проверили, какие устройства с компоновкой Side-by-Side — то есть с увеличенным объемом и распашными дверцами с двух сторон — сейчас популярны в Беларуси. Понятно, что такой холодильник встанет не в каждый дом даже просто по габаритам, но спрос на подобные модели растет.

Для поиска таких популярных Side-by-side-холодильников мы открыли «Яндекс.Маркет» и Kupi.TUT.BY, выбрали регионом Минск, отсортировали товары по популярности и посмотрели на несколько первых аппаратов в списке. Вот что из этого получилось.





Красноярский завод холодильников вряд ли подозревал, что его модель станет одной из самых популярных на «Маркете», да еще и заслужит галочку «Выбора покупателей». И тем не менее устройство имеет рейтинг 4,8 и множество положительных отзывов.

Габариты холодильника такие: 89,5×69×178,8 см. Производитель утверждает, что общий объем составляет 510 литров (335 л на холодильной и 175 л на морозильное отделения). Уровень шума при работе не превышает 43 дБ, оба отделения изготовлены по технологии No Frost — то есть не требуют разморозки, — а класс потребления энергии А+.

Из дополнительных фишек — экран, встроенный в узкую черную полосу, разделяющую распашные дверцы. А еще «Бирюса» стоит относительно недорого, во всяком случае относительно конкурентов ниже.





Если предыдущей холодильник был самым доступным по цене, то этот LG — один из самых дорогих. Габариты у него такие: 91,2×73,8×179 см. Общий объем — впечатляющие 626 литров (406 л на холодильную и 220 л на морозильное отделения).

Компания также гордится технологией Door Cooling+, которая призвана обеспечить «на 32% более быстрое и равномерное охлаждение продуктов» благодаря отдельной панели с выводом холодного воздуха. Кроме того, компания заявляет о надежном инверторном моторе, который якобы не будет выходить из строя десять лет. Наконец, из фирменных фишек, из которых и складывается финальная стоимость, есть система Moist Balance Crisper. Она удерживает до 20% больше влаги.

Не забыли и встроить Wi-Fi-модуль для управления холодильником через приложение на смартфоне. В остальном все вполне стандартно: обе камеры выполнены по системе No Frost, уровень шума не превышает 39 дБ, есть экран, генератор льда. Класс энергопотребления — А+.





Более демократичная по стоимости модель с объемом «всего» в 476 литров (271 л + 165 л). Габариты холодильника: 83,6×63,6×178 см. Каких-либо особенных технологий тут нет, но и предложение «в базе» смотрится вполне приличным.

Так, система охлаждения — полный No Frost, есть все стандартные, но необходимые функции вроде суперохлаждения и заморозки (в ускоренном варианте), энергопотребление — А+. Больше рассказать особо и нечего. В отзывах сетуют разве что на недостаточное количество ящиков для продуктов. А еще кому-то не понравилось отсутствие экрана.





Холодильник от южнокорейской компании со средней для такого класса устройств ценой и объемом в 535 литров (356 л + 179 л). Как и в случае с моделью от LG, в Samsung хвалятся инверторным мотором, который производит меньше шума и служит «до десяти лет».

Из фирменных фишек выделяют технологию All-around Cooling. Судя по описанию компании, с ее помощью «охлажденный воздух проходит через множество вентиляционных отверстий, имеющих выходы на каждую полку, благодаря чему поддерживается постоянная температура и продукты остаются свежими».

Другие характеристики такие: габариты — 91,2×73,4×178,9 см, класс энергопотребления А+, технология No Frost на обе камеры, шум не выше уровня в 43 дБ, электронная система управления (правда, управления со смартфона на сайте Samsung не числится).





Самый дорогой и навороченный холодильник во всей пятерке. И понятно почему, даже чисто визуально. На одной из откидных дверец установлена прозрачная стеклянная панель, и если постучать по ней, внутри зажжется освещение и получится посмотреть на продукты внутри.

Честно говоря, функция скорее выглядит маркетинговой уловкой. Но в LG уверяют, что подобная система позволяет обеспечить на 41% меньше потери холодного воздуха. Поверим на слово. В активе и другие уже описанные немного выше особенности вроде технологии Door Cooling+ для ускоренного охлаждения продуктов, или инверторного мотора. Из необычного — винная полка для четырех бутылок. А еще в холодильник встроили воздушный фильтр, призванный «уничтожать до 99,999% бактерий». Никуда не делась и система удаленного управления со смартфона.

В остальном характеристики такие: класс энергопотребления — А+, габариты — 91,2×73,8×179 см, общий объем в 626 литров (406 л + 220 л), уровень шума не выше 39 дБ, технология No Frost на обе камеры.