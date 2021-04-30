Сушильная машина мало у кого есть, но сильно облегчает жизнь. Вот наш топ-5 бюджетных моделей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси не очень принято иметь сушильную машину в доме. Можно же просто развесить белье на балконе и «светить» им на весь двор! Конечно, есть еще проблема с размером типичной ванной… Но если все-таки метраж квартиры или дома позволяет вам иметь сушильную машину, лучше ее купить. Это сильно облегчает жизнь: особенно в большой семье и в ситуациях, когда нужно срочно высушить одеяло, на которое вы что-то разлили.



Фото: unsplash.com

LADY.TUT.BY посмотрела модели сушильных машин на «Яндекс.Маркете»: мы выбрали только модели с рейтингом выше 4,5 из 5, по версии покупателей. Также мы сознательно отмели варианты за 3000 рублей — в нашей подборке только модели дешевле 1500 рублей, то есть их более-менее реалистично впихнуть в семейный бюджет.

Все модели из нашего списка имеют энергоэффективность класса В («плата» за бюджетность), а также функцию сбора конденсата. Это значит, что выбранные нами сушильные машины подходят для установки в помещениях без канализации (например, подвал, коридор или лоджия).

Самая бюджетная сушилка из нашего списка — «немец» Weissgauff

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4,6 из 5 на основе оценки 91 покупателя.

Максимальная загрузка модели Weissgauff WD 6148 D — 8 килограммов, что в целом будет соответствовать средней стиральной машине. Есть 16 режимов сушки, в том числе для джинс, рубашек, спортивных и детских вещей, постельного. Также в машине можно проветривать белье, подогревать его и ускоренно сушить (иногда эта функция сильно выручает). Любимую программу модель может «запомнить» — и вы сможете всегда быстро ее запускать.

Машина предусматривает защиту от детей, программу отложенного старта. Минус — горячий воздух, который агрегат выбрасывает при работе. Зато в отзывах покупатели пишут, что довольны уровнем шума (за закрытой дверью в ванной его не слышно), а еще — что девайс в режиме разглаживания складок работает так, что и утюг не нужен. В общем, для первого опыта с сушильными машинами — идеально.

Средний класс со своими плюсами и минусами от Electrolux

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4,8 из 5 на основе 65 оценок покупателей.

По большому счету эта модель очень похожа на предыдущую: здесь предусмотрены все те же самые функции, включая реверсивное движение барабана, что обеспечивает разглаживание заломов на вещах. Правда, основных режимов сушки здесь меньше: есть только джинсы, синтетика, рубашки, хлопок, спортивное белье. Но есть дополнительные вроде программ для деликатных вещей и одеял.

Если почитать отзывы, то машина кажется практически идеальной. Например, покупатели отмечают, что сушилка оставляет в себе много пыли, которая не оседает дома при сушке вещей «традиционным» способом. Плюс в отзывах уверяют: после сушки вещи очень мягкие, можно больше не покупать кондиционер для белья. «Жар» от машины во время ее работы здесь тоже, правда, отмечают. Но это проблема многих сушилок.

Вариант от Beko: дешево и сердито

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4,7 из 5 на основе 46 оценок покупателей.

Загрузка этой машины 7 килограммов — меньше, чем у двух выше. Хотя по объему бака она меньше первого «немца» всего на 7 литров. Здесь установлен бак из нержавеющей стали, есть 15 режимов сушки, в том числе ускоренная.

Достоинство этой машины — ее размер. Даже в относительно небольшой ванной этот девайс можно впихнуть: ширина модели — 59,5 сантиметра, глубина — 53. Сушит прилично, вещи не портит — брать можно. В отзывах покупатели пишут, что эта машина стала «новой любовью после посудомойки и стиралки». Звучит многообещающе!

Немецкая классика от Bosch

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4,7 из 5 на основе 51 оценок покупателей.

Когда мы добавляли эту модель в список, немного обманули вас: все-таки она стоит не 1500 рублей, а буквально чу-у-уть-чуть дороже. Зато это Bosch — фирма, которой доверяешь всегда, независимо от страны сборки. Работает, как часы. Что покорило нас — наличие режима сушки для пуховых изделий. Ну, а остальное стандартно: ускоренная или бережная сушка, синтетика, хлопок, спортивное и нижнее белье… Также есть режим легкой глажки.

Машина достаточно компактная: по 60 сантиметров в ширину и глубину. В комплекте идет корзинка для сушки шерстяных вещей. В отзывах говорят, что машина отлично «собирает» кошачью шерсть с постиранного белья — хозяевам питомцев на заметку. Есть возможность одельно докупить в фирменном магазине крепления и установить сушилку на стиральную машину.

Korting — «темная лошадка» в сушках

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4,7 из 5 на основе 7 оценок покупателей.

О такой фирме вы, возможно, и не слышали, но претендент на покупку достойный: как минимум, это немецкий бренд. У машины все те же уже знакомые нам 16 режимов, в том числе ускоренная и холодная сушка. Есть защита от детей и функция отложенного старта. Производитель дает гарантию два года — и это отлично, потому что как минимум защищает вас от грустных историй «купил и сломалось за полгода».

В отзывах уже купившие Korting говорят, что она прекрасно собирает «мусор», остающийся на чистом белье. Но, а в наш список она попала, будем откровенными, благодаря своему космическому дизайну. Выглядит, как самый дорогой Samsung, а стоит куда меньше.