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«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы

30.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш конкурс, посвященный поискам машины в регионах, продолжается. Второй этап — в Гродно. Один из трех участников — победитель — получит сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Следующий наш визит состоится в Могилев (желающим принять участие — сюда). Первым на встречу с журналистами прибыл 19-летний Mercedes Виталия с довольно внушительным, но честным пробегом в 440 тыс. км. Проверим, насколько хорошо сохранился автомобиль, считавшийся когда-то идеальным седаном.

«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы

Предложение и причина

В объявлении продавец называет машину Mercedes-Benz E-Класс III (W211/S211) E240. Это серебристый седан 2002 года выпуска с 2,6-литровой бензиновой V-образной «шестеркой» мощностью 177 л. с. (240 Н·м). Модель оснащена автоматической коробкой передач и задним приводом. Пробежала уже 440 тыс. км. Виталий указал в качестве цены 5555 долларов в эквиваленте. Но сразу предупредил: каждому потенциальному покупателю, сославшемуся на эту статью, он готов предоставить скидку в $500.




«Мотор в этой модели надежный, с большим запасом прочности, — обращает внимание продавец. — После рестайлинга стали выпускать двигатели похуже. Нюанс — на один цилиндр рассчитаны две свечи (всего 12). Единственная серьезная болезнь этих дорестайлинговых машин — знаменитый тормозной блок SBC. Все его побаиваются. Когда покупал ее (привез из Гомеля в 2012 году), даже не загонял на СТО перед сделкой. Но пока все в порядке. Брал Mercedes специально для себя. На тот момент был еще один „Мерс“ — 123-й в кузове купе. Он предназначался для супруги, но она почему-то так и не села за руль, хотя права у нее уже более десяти лет. Мне же хотелось ездить на чем-то более комфортном. В вопросе удобства приоритетным стало наличие АКПП. В салоне вполне комфортно даже по нынешним меркам. Если говорить о ремонтопригодности, сразу замечу: все меняется блоками. С одной стороны, это проще, с другой — может показаться более затратно. За время использования я заменил кулису коробки, вентилятор радиатора (обошлось по 100 рублей на разборке), вышла из строя система гидроусилителя руля, также в процессе — восстановление работы электростеклоподъемника с водительской стороны. А внешне — какую покупал, такую и продаю».

«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы

Скоро супруга Виталия выходит из декрета, нужно присмотреть какую-нибудь компактную малолитражку для исключительно городских поездок дом — детсад — магазин. Не на представительских же седанах ездить по такому маршруту.


Mercedes-Benz E-Класс III (W211/S211) E240, 2002 г.в., 440 000 км
серебристый, седан, бензин 2.6 л, автоматическая, задний привод
14 230 р.
5555 $
4586 €
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Спрос и приключения

По показаниям одометра, пробег относительно небольшой для машины, которая в следующем году отметит свое 20-летие, — 225 тыс. км. Однако в объявлении указана другая цифра — 440 тыс. Обычно эти данные, наоборот, занижают. Спросили у Виталия о причине разночтения. Вот что он ответил: «440 тыс. — правдивое значение, такое показал компьютер на последней проверке. Очевидно, кто-то скручивал до меня. 200 тыс. — как будто заговоренная цифра, ее чаще других выставляют. А начинаешь предметно говорить с продавцами (особенно дизелей): мол, давай проверим — сдаются и признают, что пробег под 800 тыс. В случае с этим Mercedes не вижу смысла скрывать. Чего бояться? Машина от этих цифр не перестала же ездить!»





«Последние полгода не работал, — признается собеседник. — Почти все это время Mercedes стоял во дворе без движения. Единственная длительная поездка была в Питер — 1100 км в одну сторону. Срочно попасть в Россию при закрытых границах — та еще история. Въезжал в РФ с помощью проводников по лесам-полям. Заcтрял на ручейке, а они еще нервничали, мол, давай быстрее. Опасался, что убью машину, но она справилась. Уже когда выехал на трассу, почувствовал, как автомобиль потряхивает. Думал, что-то сломалось. Оказалось, просто глина налипла на колеса, они потеряли балансировку. На мойке все исправили».




По словам владельца, в городе у него уходит примерно 15—16 литров на 100 км. «Это не очень много для таких моделей, хотя я понимаю, что сейчас вопрос статусности на дороге неактуален, — говорит молодой человек. — Еще пару лет назад встречались те, кто хотел иметь „большой черный жирный“ автомобиль с 3,5-литровиком и готов был терпеть расход в 20 литров. Но сегодня к машинам более практичный подход. Однозначно не могу ответить на вечный вопрос „вытягивают ли Mercedes деньги из владельцев?“. Все зависит от состояния и модели. Уверен в одном: таких автомобилей много на разборках. Найти запчасти не составляет труда. По тратам — обычная 20-летняя машина, не больше, чем в случае с любой другой такого возраста».




Продолжая тему расходов, Виталий вновь напомнил о главной проблеме модели — блоке SBC: «В свое время это было громкой инновацией — электрические тормоза. Блок рассчитан на определенное количество нажатий педали, после нужно менять. То есть производитель изначально заложил какой-то ресурс. И когда SBC выходил из строя или ресурс подходил к концу, все понимали цену этой инновации. Замена стоила около тысячи у. е. Когда покупал, было чуть больше половины ресурса. Думаю, сейчас тормоза выдержат еще не одну тысячу нажатий на педаль».

«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы

Диагностика и список

Работа специалистов на станции «Бош Авто Сервис „Гродноавтосервис“» была построена следующим образом: сначала автомобиль загнали на стенд для проверки подвески, после был проведен визуальный осмотр экстерьера и интерьера, проверка подкапотного пространства и компьютерная диагностика. В таком порядке и приводим замечания мастеров.




«Необходимо заменить левую шаровую опору, задний правый амортизатор, передние диски вместе с колодками, — начали с ходовой части работники СТО. — Также стоит заменить задний левый и передний правый подкрылки. Есть люфт рулевой рейки. Обнаружена течь масла по стыкам ДВС и коробки передач. Две покрышки имеют краевой износ, необходимо проверить развал-схождение».






Из визуальных нюансов мастера выделили сколы на лобовом стекле, царапины на бамперах, вмятину на крышке багажника, коррозию на передних крыльях и задних арках, потертости на обивке, отсутствие декоративной накладки обшивки двери, неработающий стеклоподъемник водительской двери, отсутствие докатки, неработающие повторитель поворота справа и правую противотуманку. Задние фонари, как выяснилось, не заводские.







Более глубокое изучение машины выявило и другие неприятности: «Заметна повышенная дымность. Гидроусилитель руля не работает, при том что уровень жидкости в норме. Удален катализатор, отсутствует второй лямбда-зонд. Компьютерная диагностика показала множественные ошибки. В их числе — тот самый SBC, у которого закончен ресурс, и управление двигателем».





Услышав вердикт, Виталий пообещал самостоятельно исправить основные проблемы и озвучил безоговорочную скидку в 500 долларов.

«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы
Следующий наш визит — в Могилев.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.
2. Заполнить форму-анкету. Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…
3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза (сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Наш конкурс, посвященный поискам машины в регионах, продолжается. Второй этап — в Гродно. Один из трех участников — победитель — получит сертификат на топливо...
 
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