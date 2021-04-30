«Тачка нарасхват» в Гродно. Виталий продает Mercedes E-Class, который спасал даже в нелегальном пересечении границы

Источник материала: Onliner Наш конкурс, посвященный поискам машины в регионах, продолжается. Второй этап — в Гродно. Один из трех участников — победитель — получит сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Следующий наш визит состоится в Могилев (желающим принять участие — сюда ). Первым на встречу с журналистами прибыл 19-летний Mercedes Виталия с довольно внушительным, но честным пробегом в 440 тыс. км. Проверим, насколько хорошо сохранился автомобиль, считавшийся когда-то идеальным седаном.





Предложение и причина

В объявлении продавец называет машину Mercedes-Benz E-Класс III (W211/S211) E240. Это серебристый седан 2002 года выпуска с 2,6-литровой бензиновой V-образной «шестеркой» мощностью 177 л. с. (240 Н·м). Модель оснащена автоматической коробкой передач и задним приводом. Пробежала уже 440 тыс. км. Виталий указал в качестве цены 5555 долларов в эквиваленте. Но сразу предупредил: каждому потенциальному покупателю, сославшемуся на эту статью, он готов предоставить скидку в $500.









«Мотор в этой модели надежный, с большим запасом прочности, — обращает внимание продавец. — После рестайлинга стали выпускать двигатели похуже. Нюанс — на один цилиндр рассчитаны две свечи (всего 12). Единственная серьезная болезнь этих дорестайлинговых машин — знаменитый тормозной блок SBC. Все его побаиваются. Когда покупал ее (привез из Гомеля в 2012 году), даже не загонял на СТО перед сделкой. Но пока все в порядке. Брал Mercedes специально для себя. На тот момент был еще один „Мерс“ — 123-й в кузове купе. Он предназначался для супруги, но она почему-то так и не села за руль, хотя права у нее уже более десяти лет. Мне же хотелось ездить на чем-то более комфортном. В вопросе удобства приоритетным стало наличие АКПП. В салоне вполне комфортно даже по нынешним меркам. Если говорить о ремонтопригодности, сразу замечу: все меняется блоками. С одной стороны, это проще, с другой — может показаться более затратно. За время использования я заменил кулису коробки, вентилятор радиатора (обошлось по 100 рублей на разборке), вышла из строя система гидроусилителя руля, также в процессе — восстановление работы электростеклоподъемника с водительской стороны. А внешне — какую покупал, такую и продаю».





Скоро супруга Виталия выходит из декрета, нужно присмотреть какую-нибудь компактную малолитражку для исключительно городских поездок дом — детсад — магазин. Не на представительских же седанах ездить по такому маршруту.

Спрос и приключения

По показаниям одометра, пробег относительно небольшой для машины, которая в следующем году отметит свое 20-летие, — 225 тыс. км. Однако в объявлении указана другая цифра — 440 тыс. Обычно эти данные, наоборот, занижают. Спросили у Виталия о причине разночтения. Вот что он ответил: «440 тыс. — правдивое значение, такое показал компьютер на последней проверке. Очевидно, кто-то скручивал до меня. 200 тыс. — как будто заговоренная цифра, ее чаще других выставляют. А начинаешь предметно говорить с продавцами (особенно дизелей): мол, давай проверим — сдаются и признают, что пробег под 800 тыс. В случае с этим Mercedes не вижу смысла скрывать. Чего бояться? Машина от этих цифр не перестала же ездить!»











«Последние полгода не работал, — признается собеседник. — Почти все это время Mercedes стоял во дворе без движения. Единственная длительная поездка была в Питер — 1100 км в одну сторону. Срочно попасть в Россию при закрытых границах — та еще история. Въезжал в РФ с помощью проводников по лесам-полям. Заcтрял на ручейке, а они еще нервничали, мол, давай быстрее. Опасался, что убью машину, но она справилась. Уже когда выехал на трассу, почувствовал, как автомобиль потряхивает. Думал, что-то сломалось. Оказалось, просто глина налипла на колеса, они потеряли балансировку. На мойке все исправили».









По словам владельца, в городе у него уходит примерно 15—16 литров на 100 км. «Это не очень много для таких моделей, хотя я понимаю, что сейчас вопрос статусности на дороге неактуален, — говорит молодой человек. — Еще пару лет назад встречались те, кто хотел иметь „большой черный жирный“ автомобиль с 3,5-литровиком и готов был терпеть расход в 20 литров. Но сегодня к машинам более практичный подход. Однозначно не могу ответить на вечный вопрос „вытягивают ли Mercedes деньги из владельцев?“. Все зависит от состояния и модели. Уверен в одном: таких автомобилей много на разборках. Найти запчасти не составляет труда. По тратам — обычная 20-летняя машина, не больше, чем в случае с любой другой такого возраста».









Продолжая тему расходов, Виталий вновь напомнил о главной проблеме модели — блоке SBC: «В свое время это было громкой инновацией — электрические тормоза. Блок рассчитан на определенное количество нажатий педали, после нужно менять. То есть производитель изначально заложил какой-то ресурс. И когда SBC выходил из строя или ресурс подходил к концу, все понимали цену этой инновации. Замена стоила около тысячи у. е. Когда покупал, было чуть больше половины ресурса. Думаю, сейчас тормоза выдержат еще не одну тысячу нажатий на педаль».





Диагностика и список

Работа специалистов на станции «Бош Авто Сервис „Гродноавтосервис“» была построена следующим образом: сначала автомобиль загнали на стенд для проверки подвески, после был проведен визуальный осмотр экстерьера и интерьера, проверка подкапотного пространства и компьютерная диагностика. В таком порядке и приводим замечания мастеров.









«Необходимо заменить левую шаровую опору, задний правый амортизатор, передние диски вместе с колодками, — начали с ходовой части работники СТО. — Также стоит заменить задний левый и передний правый подкрылки. Есть люфт рулевой рейки. Обнаружена течь масла по стыкам ДВС и коробки передач. Две покрышки имеют краевой износ, необходимо проверить развал-схождение».













Из визуальных нюансов мастера выделили сколы на лобовом стекле, царапины на бамперах, вмятину на крышке багажника, коррозию на передних крыльях и задних арках, потертости на обивке, отсутствие декоративной накладки обшивки двери, неработающий стеклоподъемник водительской двери, отсутствие докатки, неработающие повторитель поворота справа и правую противотуманку. Задние фонари, как выяснилось, не заводские.















Более глубокое изучение машины выявило и другие неприятности: «Заметна повышенная дымность. Гидроусилитель руля не работает, при том что уровень жидкости в норме. Удален катализатор, отсутствует второй лямбда-зонд. Компьютерная диагностика показала множественные ошибки. В их числе — тот самый SBC, у которого закончен ресурс, и управление двигателем».











Услышав вердикт, Виталий пообещал самостоятельно исправить основные проблемы и озвучил безоговорочную скидку в 500 долларов.





Следующий наш визит — в Могилев.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .