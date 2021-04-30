Гайд по выбору камеры для новичков: как, зачем и какую покупать в 2021 году?

Источник материала: Onliner Фотография как никогда популярна и доступна всем, у кого есть смартфон: жми на кнопку да отправляй в Instagram. Однако если вы хотите «почувствовать» процесс и получить результат своими руками, добавив творчества, без покупки настоящей камеры не обойтись и сегодня, в 2021 году. В этом материале мы рассмотрим подход к покупке зеркальных и беззеркальных камер.





Самые важные факторы при выборе камеры

Превосходство качества изображения с вашей новой зеркальной/беззеркальной камеры должно быть для вас очевидным. Нет никакого смысла носить с собой камеру, если вас устраивает качество фотографии на телефоне, а отдельный специальный гаджет не дает вам дополнительных удобств. Оценить эргономику камеры можно, взяв ее у друзей или покрутив в руках в специальных магазинах фототехники. Очень похожие по характеристикам камеры могут сильно различаться по габаритам и удобству в ваших руках. Это напоминает выбор обуви: покупайте только в том случае, если вам комфортно. Выбирайте самую новую модель камеры, подходящую под ваш бюджет. Незыблемое правило индустрии гласит: самые крутые и мощные фишки типа быстрого автофокуса, скоростной съемки, новых сенсоров сперва получают флагманские камеры. Однако с каждым новым поколением эти новшества постепенно «просачиваются» вниз, от профессионалов к любителям, и добавляются в более дешевые модели. Поверьте, то, что сейчас есть в любительском сегменте недорогих камер, десять лет назад не снилось многим профессионалам. Не менее важный вклад в качество делают и новые технологии CMOS-сенсоров: разница в качестве съемки в темноте между камерами одной линейки может быть очень заметной. У новой камеры сенсоры всегда совершеннее. Сменная оптика должна быть доступна. Покупая камеру определенного бренда, вы автоматически привязываете себя к проприетарному байонету (типу крепления) объектива. Только Panasonic и Olympus входят в коалицию Micro Four Thirds и могут принимать объективы друг друга. Поэтому имеет смысл выбирать бренд, который в вашем городе представлен на полках широко. Это значит, что вам будет легко покупать, продавать и ремонтировать камеру и объективы. Да и на вторичном рынке могут быть интересные предложения. Большинство камер начального уровня продаются с так называемыми китовыми объективами. Китовый объектив представляет из себя недорогой зум-объектив с невысокой светосилой и средним диапазоном фокусных расстояний. Он идеален для первоначального знакомства с фотографией и изучения собственных устремлений. При хороших условиях съемки такой объектив позволит вам почувствовать преимущества камер со сменной оптикой, поиграть с глубиной резкости и увидеть боке. Но однажды вы установите на камеру некитовую оптику: телеобъектив для съемки птиц, «ширик» для фотографирования пейзажей — и потеряете покой. Следующая инвестиция в объектив может быть сопоставима или даже больше цены самой камеры. Как правило, следующим покупают «полтинник» — недорогой светосильный портретный объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров — или светосильный объектив с фокусным расстоянием 35 миллиметров.

Зеркальная или беззеркальная?

В конструкции зеркальных камер есть зеркало, которое перенаправляет вид из объектива прямо в оптический видоискатель. Таким образом, вы видите именно то, что видит ваша камера. На сегодня это самый популярный сегмент серьезных фотоаппаратов c самым большим числом аксессуаров и объективов. Они немного больше и тяжелее беззеркальных камер, как и объективы к ним.

Беззеркальные камеры (их также называют гибридными или системными) не имеют зеркала в конструкции, но вы все равно видите то же, что и ваша камера, — просто картинка транслируется прямо с сенсора на маленький электронный дисплей в видоискателе. Качество электронных дисплеев может сильно различаться в разных моделях, поэтому лучше увидеть разницу между ними в деле. Беззеркалки компактнее и легче зеркальных камер. Также, стараясь продавать новинки, производители делают их немного более «крутыми», чем зеркалки того же диапазона.

А сенсор важен?

Цифровые камеры используют для записи изображений не пленку, а сенсор. На рынке есть несколько типоразмеров сенсоров с разными названиями, что может сбивать с толку. Чтобы не устраивать технический ликбез, ограничимся аксиомой: чем больше размер сенсора, тем лучше качество фотографий на высоких ISO и при плохом освещении.





Чем хуже условия, тем заметнее становится превосходство больших сенсоров. Самые большие сенсоры — полноформатные (или фулфреймы). Следом за ними идут APS-C (или кропы), еще меньше по площади — Micro Four Thirds. Но даже они в десятки раз больше сенсоров в ваших телефонах. Даже профессиональные фотографы едва ли смогут отличить фотографии с фулфрейм-камеры от начальной камеры с APS-C-сенсором.

Так чем различаются фулфрейм, кроп и Micro Four Thirds?

Преимущества Micro Four Thirds: маленькие габариты и вес, компактная оптика с большими фокусными расстояниями. Но с темнотой и высоким ISO они справляются хуже.

Преимущества фулфреймов: вне конкуренции при плохих условиях освещения, многие замечают необъяснимый более качественный и мягкий «рисунок» фотографии. Качество изображения может вполне устраивать вас и через 13 лет после выпуска камеры, как, например, с Canon EOS 5D Mark II 2008 года. При этом они самые дорогие и тяжелые.

Камеры на базе APS-C-сенсора (Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax) — золотая середина. Именно их мы рекомендуем для начинающих фотографов и фотографов-энтузиастов: они не слишком тяжелые и хороши по соотношению цены и качества.

Но если вам позволяет бюджет и вы точно уверены, что горите фотографией, полноформатные камеры будут отличной инвестицией.

Нужен ли поворотный дисплей?

Мы предпочитаем камеры с поворотным дисплеем. Благодаря ему вы можете снимать автопортреты, записывать видео и, самое главное, получать всю палитру ракурсов — от нижних точек до высотных. На определенные модели полноформатных и защищенных камер поворотный экран не ставят принципиально.





Какие бывают объективы и для чего они применяются?

Камеры со сменной оптикой позволяют вам решать любые креативные задачи: съемка издалека, съемка с размытым фоном, макросъемка, съемка пейзажей и портретов. Объективы для камер делятся на «фиксы» и «зумы».

Фикс-объективы отличаются фиксированным фокусным расстоянием — это значит, что зум вам придется делать только ногами. Но качество картинки, резкость и плавность оттенков гарантированы.

Зум-объективы позволяют менять «угол зрения» на сцену, приближаясь или удаляясь от объектов в кадре. Но они немного уступают в резкости и контрастности фикс-объективам того же ценового диапазона.





Что такое «полтинник»?

Считается, что фокусные расстояния, пригодные для съемки портретов, начинаются от 50 миллиметров и заканчиваются 135 миллиметрами. Так уж исторически сложилось, что 50-миллиметровые объективы наиболее часто используются в качестве портретных линз. Эквивалентное фокусное расстояние таких объективов, установленных на APS-C-камеру, — 75—80 миллиметров.

Фиксированное фокусное расстояние ограничивает и в то же время стимулирует к творчеству. Такая линза вынуждает вас думать, поскольку для оптимального ракурса придется ходить туда-сюда. Углы обзора портретных объективов приблизительно соответствуют углу обзора глаз человека (если линза установлена на полноформатный фотоаппарат). Есть мнение, что широкоугольные объективы вмещают слишком много объектов, а телеобъективы сильно схлопывают пространство, из-за чего изображение выглядит по-другому. А на линзе с фокусным расстоянием 50 миллиметров снимки получаются красивыми и аккуратными.

Еще один плюс — универсальность. Такой объектив не слишком широкий и не слишком длинный, годится и для пейзажей, и для портретов. Наконец, «полтинники» дешевле конкурентов с другими фокусными расстояниями и такой же светосилой. А объектив с диафрагмой F/2 и ISO 400 эквивалентен F/5.6 и ISO 3200 — примерно столько и получается на таком же фокусном расстоянии у китовых объективов.

Камера мне уже снится. Сколько денег я должен собрать?

При выборе новой зеркальной или беззеркальной камеры со сменной оптикой стоит иметь в виду: $600 — минимальный бюджет для покупки фотоаппарата, $900 — желательный, а на $1200 вы можете обзавестись и полезными аксессуарами, например «полтинником», штативом или недорогим телеобъективом. Если захотите делать упор на видео, то добавьте флешек и батарей.

Стоит иметь в виду, что при большом энтузиазме в фотографии вы захотите апгрейднуться с начальной камеры уже через год. При покупке фулфрейма вполне возможно чувствовать себя уверенно несколько лет.

Как правило, новые технологии в производстве сенсоров обеспечивают прорыв раз в четыре-пять лет. К примеру, съемка на ISO 1600 в 2010 году вполне справедливо считалась безумием, тогда как в 2021-м снимки на ISO 6400 можно беззаботно отправлять в крупную печать.

Вы можете снимать отличные фотографии любой камерой, выпущенной в прошлой декаде. Но если вы хотите быть на передовой в плане технологий, придется потратить чуть больше денег.

Слышал, что за беззеркалками будущее. Это правда?

Беззеркальные камеры медленно, но верно вытесняют зеркальные. Все производители фотоаппаратов двигаются в этом направлении.

Объективы для новых беззеркальных камер обычно дороже объективов для зеркалок, но они и превосходят их по всем параметрам: красоте боке, резкости по краям кадра, да и разрешающая способность оптики учитывает рост разрешения камер до 80—100 мегапикселей.

Вторичный рынок постепенно наполняется зеркальными объективами, их цена падает. Не самые популярные модели снимают с производства, но объективы-блокбастеры вне опасности и будут оставаться в таком статусе еще минимум десять лет.

Кропы, «полтинники»… Так что я должен покупать?

На данный момент мы можем порекомендовать несколько фотоаппаратов, покрутив которые вы точно поймете, чего вам хочется.

Fujifilm X-T200 — недорогая беззеркальная камера с 4K-видео и 24-мегапиксельным APS-C-сенсором, большим поворотным тачскрином и отличным китовым объективом. Как и все Fujifilm, отличается характерным дизайном.

Начинающие фотографы могут управлять камерой через сенсорный интерфейс. Камера отличается хорошей, цепкой автофокусировкой и снимает до 8 кадров в секунду в следящем режиме. Даже если вы не захотите разбираться с RAW, цветопередача в JPEG выше всяких похвал: очень сочно, но естественно.

А вот одной батареи вам, скорее всего, не хватит.

Canon EOS 850D — одна из начальных зеркальных камер, поддерживающая объективы Canon EF и EF-S.

Традиционно камеры Canon очень легко освоить: они очень простые и понятные в плане меню. Более того, камера будет постепенно обучать вас, знакомя со всеми своими возможностями. Она снимает видео UHD/24p с кропом, но обладает лучшим в классе автофокусом в LiveView (благодаря особой фирменной технологии сенсора) и отличной следящей фокусировкой, распознающей людей и объекты.

Nikon Z50 в формате комплекта с двумя китовыми объективами — идеальное решение для тех, кто любит снимать природу, животных и издалека.

20-мегапиксельная беззеркалка имеет режим бесшумной съемки, умеет фокусироваться по глазам и уверенно держать в фокусе движущиеся объекты, отличается быстрой серийной съемкой. Китовые объективы тихие в работе, компактные и резкие.

Я купил камеру. Что дальше?

У фотографии есть кривая обучаемости, которая растягивается на месяцы. Вы будете нарабатывать свой опыт, собственное художественное видение.

Все самое интересное только начинается: работа с ручными настройками, обработка RAW, изучение композиции — вот что вас ожидает.

Фотография позволит находить подход к другим людям, развивать навыки наблюдения, психологии и общения. Это прекрасное хобби, особенно в непростые времена. Удачи!