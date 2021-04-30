Такое возможно? Минчанин семь лет несет ответственность за чужие нарушения

Источник материала: Onliner В 2014 году Алексей получил письмо от судебных исполнителей: так и так, надо погасить долг за правонарушение. Он сначала опешил, а потом разобрался: кто-то попался милиции и представился Алексеем, чтобы, как кукушка, передать ответственность. Прием сработал — тогда и еще около 20 раз с тех пор. Последний раз был в апреле этого года.

«Кукушкой», которая подкидывает свои проблемы Алексею, оказался его родной брат. Это не доказано во всех случаях — всего лишь в одном. Но, учитывая характер схемы, почерк повторяется. И никто не может с этим ничего поделать.

— Сейчас мне 36, брату скоро будет 31. С 18 лет он связан с какой-то плохой компанией и мелким криминалом, — рассказывает Алексей. — Сначала мы помогали ему, пытались спасти, но потом сдались. Уже давно он на вольных хлебах. Я не получаю штрафов за него только тогда, когда брат сидит.

Алексей с братом не видится. Последняя возможность была в 2019-м, когда он забрал освободившегося по амнистии родственника и вез его из Ивацевичей.

— Я его спросил: «Ты?» Он клялся, что нет. Несколько недель сидел тише воды, потом опять пропал. А мне пришел штраф.





Как это случается? Версия Алексея

— Брат крадет колбасу в магазине (это единственный эпизод, видео которого милиция поделилась с Алексеем, где он узнал брата. — Прим. Onliner). Его везут в опорку. Там он называет мои данные: место работы (старое), адрес прописки (тоже уже неактуальный) и собственно Ф. И. О. с датой рождения.

Милиционер находит в базе такого человека, где уже куча «административки» (нужно кликнуть, чтобы обнаружить ее отмену), и подтверждает.

— А вы похожи внешне?

— Едва ли. Насколько могут быть похожи братья, у которых разница в возрасте и образе жизни. Но ночью при невнимательном рассмотрении, получается, весьма похожи.

Дальше Алексей (настоящий) получит письмо или в лучшем случае звонок.

Держать мелкого нарушителя долго не будут. А если что, он прикидывается больным и сбегает из больницы.

— Мне как-то звонят в час ночи: «Почему вы сбежали из больницы?» Хорошо, что нет единой базы по всем больницам, иначе представляю, какая у меня будет медицинская история.





Что делать?

Алексей — человек аккуратный и системный, всю свою историю нарушений хранит в папке. Один файл называется «Фрунзенский», еще один — «Первомайский», потом — «Октябрьский». Пока лучшим называет Алексей «Московский» — из этого РУВД ни разу не пришли документы из суда.

— Первое дело было по статье «Мелкое хищение». Я сижу работаю, приходит письмо. Что за фигня?! Звоню знакомым юристам. В итоге обжаловал дело и даже умудрился выбить обратно госпошлину. Не должен же человек, доказавший свою невиновность, платить за это.

По словам Алексея, он уже перестал ходить по отделениям милиции, справляется пересылкой бумаг. Но это отнимает слишком много времени и сил.

— Штрафы и постановления судов приходят спустя какое-то время. Уже сложно вспомнить, что делал в день задержания брата. Ищу цифровые следы: распечатки телефонных звонков, банковские транзакции — так и вспоминаю.

Если постановление выносилось в РУВД, то я обращаюсь в районный суд: я не я, сроки обжалования пропустил по ряду причин. Например, не был извещен надлежащим образом (хотя везде в деле стоят «мои» подписи).

В судебном заявлении я излагаю свои доводы, и мне назначается время для рассмотрения. Сейчас хоть извещают по SMS, а раньше нужно было караулить у почтового ящика. В итоге суд отправляет в РУВД бумагу: отменить решение и направить дело на новое рассмотрение. Потом идет время, надо дергать РУВД. Я знаю уже пять районных управлений. Пока лучшее РУВД — Московское. У них ни разу не доходило до суда: звонили до постановления и просили приехать дать показания. Там уже разбирались, что «я» — это не я.

Остается дождаться, когда РУВД прекратит дело в связи с неустановлением лица. Возможно, привлекут кого-то к ответственности, но мне от этого ни жарко ни холодно.





Если решение дошло до суда (а таких случаев у Алексея ровно половина), тогда сложнее. Это добавляет еще один этаж в пирамиде, которую нужно разобрать, — городской суд. Он примет решение и отправит его в районный, а дальше по прежнему алгоритму.

— Я не знаю, был ли мой брат на суде, но суды прекрасно рассматривают такие дела и без личного присутствия.

«А давайте объявим вас в розыск!»

Кроме траты времени, каждый процесс «оправдания» предполагает ряд сопутствующих неудобств.

— Вся информация об активном административном процессе и долгах висит в базе. Каждый раз, выезжая за границу, я переживаю: пропустят или уже что-то новое появилось на меня. В феврале заплатил две базовые за выписку из базы — тут все мои нарушения за 10 лет.

Нарушений набирается десятка два-три, но все за скорость. И в конце — за воровство.

— Это последнее, пока не успели убрать.

Чистка базы — дело рутинное, поэтому на него часто «забивают». Приходится чаще звонить.

— Но что видит сотрудник милиции, который проверят слова задержанного? Весь этот мой список, где и мои нарушения, и не мои. Где-то будет прикреплено опровержение, но это же надо копаться внутри. С ходу даже не понятно, уже дело закрыто или нет. Думаю, в этом причина того, что моему брату так легко все сходит с рук.

Алексей хочет найти источник зла — если не брата, то хотя бы пробел в законодательстве. В 2017 году он обратился в Следственный комитет, чтобы хулигана нашли, но там ему ответили, что это не их дело.





Внести в базу данных «специальные примеры»? Такой графы нет, как и для других пометок.

В процессе своей личной борьбы Алексей собрал три версии вариантов. Все они, как видно, «костыли».

Можно сменить фамилию. Но это влечет за собой смену всех документов. И вообще, кому приятно менять фамилию? Один судья подсказал написать жалобу в прокуратуру: мол, они могут подтянуть струны контроля. Самый киношный вариант — попасть в розыск.

— Это мне в милиции предложили: «Давайте объявим вас в розыск. Если ваш брат попадется, с вами сразу свяжутся для установления личности». Ловля на живца. Только есть одно обстоятельство: нахождение в розыск не даст мне выехать за границу, меня может проверить любой патруль — заберут для выяснения. Там уже будут выяснять обстоятельства.

Как видно, пока рабочих вариантов нет. В апреле Алексей получил очередную бумагу из суда Минского района: лже-Алексей украл 10 шоколадок Merci, женскую ветровку из DeFacto и мужской джемпер из Mark Formelle — с вас 870 рублей (30 базовых).

А 24 апреля брат Алексея был замечен за кражей в «Алми» — в милиции показали видео. Сейчас его уже след простыл, остались только чужие личные данные.