Тайный гость в единственном в Беларуси bubble-отеле: почти $100 за прозрачные стены, кровать с подогревом и деревенский туалет

Источник материала: Onliner Этим текстом мы открываем новый проект, посвященный необычным белорусским отелям, да и вообще любым интересным местам, где можно переночевать. Для чистоты эксперимента тестировать их будет наш тайный гость. В первом выпуске он отправится в единственный в Беларуси bubble-отель с полностью прозрачными стенами. Подробнее о том, что это за штуковина и как она устроена, можно почитать тут . А о впечатлениях людей, которые провели там почти сутки и теперь знают, стоит ли тратить на такой вариант астрономическую для простого белоруса сумму, — в этом материале.

Чудеса бронирования

Если вы хотите забронировать ночь в live.life.bubble, лучше сразу ищите его профиль в Instagram (к счастью, Google выдает его даже по корявому запросу «баббл-отель Минск») и пишите в direct, потому что по телефону, найденному на сайте, мы так и не дозвонились. Зато в соцсетях нам ответили относительно быстро, в первом же сообщении очертив наиболее важные моменты.





Сутки в отеле стоят 250 рублей. В эту цену входит комната с двухспальной кроватью, разного рода удобства (туалет, розетки, холодильник, кофеварка, чайник, музыкальная колонка) и мангал с решетками и углем. Все это находится на берегу живописного озера в 30 км от МКАД по направлению к Гродно. Если точнее, то недалеко от Ракова. Охранять территорию и, собственно, наш сон и покой от вторжений внешнего мира будет некто Сергей Иванович, который встретит на месте и все покажет.

Кое-как пережив нервный тик после перевода этой суммы в доллары, мы поинтересовались, остались ли свободные даты. К нашему удивлению отель оказался довольно популярным: половина месяца расписана, еще несколько дней отданы под фотосессии. И это при том, что в интернете невозможно найти ни одного отзыва от тех, кто там уже побывал.





Чтобы зарезервировать свои 24 часа в пузыре, нужно внести предоплату — перечислить 50 рублей на предложенную карту. Вот здесь и случился первый неприятный момент: деньги тайный гость перевел вечером, а подтверждение от администратора получил только на следующее утро. Для человека, привыкшего видеть во всем подвох, такое долгое ожидание представлялось мучительным.

И все-таки невидимый собеседник бронь зафиксировал, выслал точные координаты и предупредил, что заселение начинается с 15:00, а выехать нужно не позже 12:00. Напоследок мы уточнили, как там с «антиковидными» мерами. Нас успокоили, что в комнату постоянно подается чистый воздух, постельное белье меняют после каждого клиента, а еще дают антисептик.

Что взять с собой?

Собираясь на ночевку в bubble-отель, тайный гость не знал, к чему готовиться. Поэтому на всякий случай брал все, что можно взять: гигиенические принадлежности, полотенце и даже тапочки. Да что там тапочки — пару чайных пакетиков закинул в рюкзак на случай, если в номере не найдется заварки. Подумывал и над столовыми приборами, но решил, что они уж точно должны входить в сервис.





Прикинув, что наслаждаться природой он будет от силы час или два, тайный гость захватил с собой ноутбук, книгу и зарядку для смартфона. Как позже выяснится, на все это просто не хватило времени. Заехав с напарником по дороге в магазин, купил сосиски, хлеб и маршмеллоу, чтобы протестировать зону барбекю.

Вау-природа, отсутствие душа и Сергей Иванович

Через полчаса мы уже стояли у шлагбаума, обвешанного устрашающими табличками с кучей запретов и предупреждением, что территорию охраняет злая собака. Правда, выглядит пес, развалившийся неподалеку и не издавший ни единого звука при нашем появлении, вполне добродушно. Но может, с приходом ночи в нем просыпается Рекс или хотя бы Мухтар?..

На встречу нам вышел тот самый Сергей Иванович, крепкий мужчина лет 50, и уверенным шагом, по-хозяйски повел нас к пузырю — тот скрывался за небольшим забором примерно в 300 метрах от дома провожатого.











Выглядел отель ровно так, как на картинках в Instagram, так что никаких разочарований от увиденного мы не испытали. Конечно, кое-где конструкция казалась немного потрепанной — мы заметили заплатки на прозрачных стенах, то ли испачканный, то ли обожженный пол... Но нас это все несильно смутило. Зато удивило, что кроме спальни в отеле есть еще и небольшая прихожая. Каждая комната закрывается на ключ, причем нужно внимательно следить, чтобы обе двери не были одновременно открыты. Иначе из шара мгновенно улетучится воздух и конструкция сдуется.

— Сейчас насосы работают на полную мощность и подают внутрь теплый воздух. Будет недостаточно — включите обогреватель или подогрев пола. Если вдруг какие-то вопросы, проблемы, тут же звоните мне, и я их решу, — пообещал Сергей Иванович и, получив оставшуюся часть денег, ретировался.









Предоставленные сами себе, мы наконец осмотрелись. Природа вокруг заставила содрогнуться укатанное в бетон сердечко. С одной стороны — красивейшее озеро. Летом в нем можно будет искупаться, правда наверняка придется делить берег с рыбаками. С другой стороны — деревья, ручей, чуть дальше виднеются поле и лес. Повсюду раздается пение птиц. Сергей Иванович обнадежил, что при большом везении наткнемся на зайцев, лисиц, волков или даже бобров. Ну или они на нас наткнутся.











Увы, вся эта романтика перестала быть таковой, как только на глаза попался наш туалет — по-настоящему деревенский, без двери, с видом на рощу… Будем честными: вариант не самый удобный. Особенно когда представляешь, как пробираешься к нему холодной темной ночью… Не за это мы платили 250 рублей, не за это. Уже вернувшись домой, тайный гость узнал, что можно было попросить поставить в коридоре автономный биохимический туалет. К сожалению, ему об этом никто не сказал.





Душ, естественно, отсутствовал. Зато висел рукомойник с подогревом, вода из которого стекала в обыкновенное ведро. Рядом сиротливо стояло жидкое мыло — единственное средство гигиены, которое мы нашли (за исключением антисептика). Ну а что мы, собственно, хотели? Это же отдых на дикой природе, тут не до комфорта. Так что если надумаете сразу после отдыха помчаться в офис, закладывайте время на то, чтобы вернуться домой и принять ванну.





Зато в самом пузыре было куда больше привычных городскому жителю вещей: пылесос, кофеварка, электрочайник, переносной холодильник, светильники… Вот только обещанную музыкальную колонку мы так и не нашли — возможно, умыкнул предыдущий постоялец. В чемодане обнаружили посуду (по паре тарелок, бокалов, стаканов и кружек), разделочную доску, столовые приборы и штопор. Хорошо, что не взяли ничего из этого с собой.















Рядом в тумбочке ждали утра дешевые чай и кофе известных марок, сахар, соль. На столе лежали книги — стихи Есенина, роман Акунина… Правда, нас они так и не дождались, но выбор персонала мы в любом случае оценили.

Кроме всех этих милых деталей в сервисе и интерьере (понравилась его простота и лаконичность), спальня порадовала нас еще двумя вещами:

она относительно просторная;

благодаря ее шарообразной форме создаются классные акустические эффекты.





Доставщик пиццы из 90-х, бреши в охраняемой территории и коты-бродяги

Тщательно исследовав наш временный дом, мы поняли, что сильно проголодались. Питание в live.love.bubble не предусмотрено. Для тех, кто весь из себя self-made и привык самостоятельно выписывать пируэты вокруг гриля, это проблемой не будет, даже наоборот — окажется существенным плюсом. Для приготовления шашлыков есть все необходимое: мангал, решетки, уголь, жидкость для розжига, газовая горелка. Последняя, кстати, чуть не оставила без рук сначала меня, а потом и коллегу, так что не забывайте внимательно читать инструкцию, а еще лучше — прихватите с собой спички.





Для особо городских или просто ленивых есть другой вариант — можно заказать что-нибудь из кафе, что в паре километров отсюда. Соответствующая брошюрка лежит на полке в тамбуре. Слегка претенциозное для агрогородка название Hollywood, пожалуй, отлично отражает прошлое поселка, где лет сто назад процветали казино и легальные публичные дома.





Звоним по указанному номеру, чтобы узнать подробности. Трубку поднимает мужчина. Нисколько не удивляется нашим объяснениям и говорит, что доставка до нашего пузыря возможна до 22:00, но с условием, что заказ будет на сумму не меньше, чем 30 рублей. Предлагает выслать меню по Viber. Жадно всматриваемся в цифры:

шаурма — 5 рублей (вегетарианская почему-то стоит 7 — наверное, 2 рубля накинули за эксклюзивность предложения), блины — 5 рублей и выше, комплексный обед — 10 рублей, пицца трех видов — 15 рублей, суши — 20 рублей.

Интересуемся наличием последних и с огорчением узнаем, что они уже закончились, хотя на часах всего 18:00. Соглашаемся на блинчики, пиццу и два американо со сливками. Мы, конечно, просили капучино или латте, но в кафе их не могут приготовить из-за «старого кофейного аппарата».





Нужно отдать должное персоналу: уже через 35 минут приехал курьер весьма колоритного вида — лысый, на старом черном мерседесе. Как будто вынырнул прямиком из временного портала в 90-е (неужели он уже открылся?). Но это так, злободневные шутки. Важно другое: кофе еще не остыл, а пицца оказалась неожиданно вкусной. Блины мы схоронили в холодильнике, перед этим пожаловавшись друг другу на отсутствие в номере микроволновки. Но в конце концов есть мангал, можно и на нем разогреть.





Перед вечерней прогулкой мы решили разжечь костер, чтобы легче было найти свое жилище. Благо дров предостаточно и даже топор имеется. Прихватив корзину для ягод и грибов (ну а вдруг!), перебрались через ручей и направились через поле в лес. Уже через 5 минут вышли к дороге. Кстати, шум от проезжавших машин мы слышали еще в отеле. Так что на полное уединение на лоне природы не рассчитывайте.









Вскоре мы набрели на еще один шлагбаум. Без всякого страха и стеснения его перескочили. По сути, так может сделать любой человек. Вопрос, будет ли сторож стрелять по нему из ружья или нет… По нам не выстрелил, и по девочке, катавшейся здесь на велосипеде, тоже. Но кто знает, как будет после захода солнца.













Вечер мы провели за готовкой и беседами у костра. Время от времени к нам присоединялись коты, подторговывавшие сосиски и хлеб. Но мы нисколько не возражали против такой компании.













Кровать с подогревом, звездное небо и «призрак» мужчины за забором

Вернувшись в номер около 23:00, мы почувствовали, что в нем холодно, хотя нам обещали настоящую жару. Теплый пол на некоторых участках просто не срабатывал, обогреватель, несмотря на все наши усилия, упрямо держал температуру в 21 °C. Звонить Сергею Ивановичу в столь позднее время с вопросами мы не решились.

Замерзнуть нам не дали несколько одеял и кровать с подогревом — вот уж гениальное изобретение человечества и, пожалуй, одна из самых классных вещей в bubble-отеле. Лежать на ней одно удовольствие. Особенно когда над головой сквозь изящно раскинутые ветки деревьев ярко светят звезды. Именно ночью мы поняли, за что заплатили такие деньги: вид из спальни открывается потрясающий.





Но тайный гость не тайный гость без вездесущего «но»: заснуть здесь не так просто. Вроде и стены есть, пусть и прозрачные, а ощущения безопасности нет. Особенно когда около 03:00 коллеге вдруг почудилось, что за забором кто-то ходит. Возможно, это Сергей Иванович выключал подогрев в умывальнике (утром оттуда полилась ледяная вода).

Второй момент — непрекращающийся шум насосов. К нему, конечно, быстро привыкаешь, но для особо чутких людей это может стать невыносимым испытанием.

Утро в помятом пузыре. Отъезд

Проснувшись, тайный гость мысленно поблагодарил вселенную за то, что пузырь не сдулся, а люди в нем не задохнулись. Выбираться из-под одеяла никому не хотелось, но нужно было освобождать номер. Чтобы сварить себе кофе, пришлось выплеснуть содержимое кофеварки, доставшееся нам по наследству от прежних гостей. Должны ли мы делать это сами? Не знаем. Нам вообще было сложно разобраться, на какой сервис мы в принципе можем рассчитывать.

А еще под конец мы проявили неосторожность: оставили обе двери открытыми, из-за чего шар немного примяло.









Нагруженные вещами, мы добрели до машины, припаркованной у шлагбаума, попрощались с Сергеем Ивановичем, радушно пригласившим нас приехать сюда еще раз, но уже летом, и помчались в скучно-предсказуемый, но комфортный Минск.

7 Оценка тайного гостя Один знакомый, узнав, что тайный гость отправляется в bubble-отель, сказал, что лучше бы он бесплатно переночевал на даче в парнике. Он был прав и не прав одновременно. Да, можно сэкономить и поехать в лес с палаткой, но при этом терпеть неудобства: погодные условия, стесненность пространства, твердый коврик и ползающих по телу муравьев. А можно, наслаждаясь всеми плюсами отдыха на природе (тишиной, красивыми видами, приготовленной на костре едой), еще и спать в удобной теплой кровати и не переживать из-за оставшихся 3% зарядки на телефоне. Многие минусы, которые скрупулезно выискивал автор, читатели могут просто не заметить. Нравится Природа До места легко добраться Есть услуга доставки Обустроенная зона барбекю В номере есть практически все, что может пригодиться в быту Кровать с подогревом Не нравится Недостаточная охраняемость объекта Нестабильная работа системы обогрева Постоянный шум от насосов Летом уединенности могут помешать рыбаки Отсутствие душа и нормального туалета Цена

Если вы знаете о каких-то необычных местах для ночевки, которые мог бы протестировать тайный гость, напишите в наш телеграм-бот .