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Белорусы вышли в плей-офф юниорского ЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
Белорусская команда вышла в плей-офф чемпионата мира среди юниоров (U18). Это стало известно после победы нашей сборной над латвийцами.
Викторию белорусской дружине принесли точные броски Климовича (дважды), Николаени, Клавдиева, Морозова, Михалева.
В воскресенье ночью белорусы сыграют с канадцами.
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Белорусская команда вышла в плей-офф чемпионата мира среди юниоров (U18). Это стало известно после победы нашей сборной над латвийцами.
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