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Белорусы вышли в плей-офф юниорского ЧМ по хоккею

30.04.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская команда вышла в плей-офф чемпионата мира среди юниоров (U18). Это стало известно после победы нашей сборной над латвийцами.

Белорусы вышли в плей-офф юниорского ЧМ по хоккею
Фото ФХРБ

Викторию белорусской дружине принесли точные броски Климовича (дважды), Николаени, Клавдиева, Морозова, Михалева.

В воскресенье ночью белорусы сыграют с канадцами.

 

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Белорусская команда вышла в плей-офф чемпионата мира среди юниоров (U18). Это стало известно после победы нашей сборной над латвийцами.
 
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