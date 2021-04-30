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В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
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Источник материала:
Навiны
В последний апрельский день погоду в республике будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на Европейскую часть РФ.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (по юго-востоку, а на остальной территории — местами, ожидаются грозы).
Ветер юго-западный, западный порывистый (в отдельных районах сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
- Могилев +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- нельзя купаться в водоемах;
- не следует бегать;
- следует находиться на удалении от линий электропередач;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
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Теги: Брест, Витебск
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В последний апрельский день погоду в республике будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на Европейскую часть РФ.
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