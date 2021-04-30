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Православные отмечают Страстную пятницу: что запрещено и необходимо делать
Источник материала: Навiны
Всего два дня осталось до одного из главных христианских праздников — Пасхи. Страстная пятница — это особенный день во время
Церковь напоминает, что в этот день вспоминаются страдания Христовы, которые стали спасением для верующих.
В богослужении вспоминаются события, которые произошли после Тайной вечери: арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, тройное отречение Петра, истязания уготовленные Христу, его распятие на кресте, а также все события, которые произошли вплоть до того как его тело возложили в гроб.
Вот, что сегодня нельзя делать:
А вот, что рекомендуется:
Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.
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Всего два дня осталось до одного из главных христианских праздников — Пасхи.
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