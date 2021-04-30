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Православные отмечают Страстную пятницу: что запрещено и необходимо делать

30.04.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Всего два дня осталось до одного из главных христианских праздников — Пасхи. Страстная пятница — это особенный день во время Великого поста, который посвящен последним часам жизни Иисуса Христа перед распятием.

Православные отмечают Страстную пятницу: что запрещено и необходимо делать

Церковь напоминает, что в этот день вспоминаются страдания Христовы, которые стали спасением для верующих.

В богослужении вспоминаются события, которые произошли после Тайной вечери: арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, тройное отречение Петра, истязания уготовленные Христу, его распятие на кресте, а также все события, которые произошли вплоть до того как его тело возложили в гроб.

Вот, что сегодня нельзя делать:

  • веселиться (смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения);
  • выпивать алкогольные напитки;
  • пить воду;
  • заниматься домашними работами;
  • резать хлеб (можно только ломать);
  • есть до выноса плащаницы;
  • пить воду;
  • забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
  • стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.

А вот, что рекомендуется:

  • нужно сходить в церковь на службу (во время пандемии священники просят верующих воздержаться от посещения людных мест) и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;
  • готовить пасхальные куличи;
  • посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.

Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.

 

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Всего два дня осталось до одного из главных христианских праздников — Пасхи.
 
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