ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ватикане ничего не слышали о встрече Зеленского и Путина, но готовы оказывать помощь

30.04.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Ватикане пока ничего не знают о возможной встрече на их территории президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом La Reppublica сказал префект Конгрегации по делам восточных церквей кардинал Леонардо Сандри.


Зеленский заявлял, что Ватикан мог бы быть идеальным местом для его встречи с Путиным. Фото: EPA


Он сообщил, что возглавляемую им конгрегацию пока не уведомляли о такой встрече.

Сандри отметил, что в урегулировании конфликта уже есть посредничество – минская переговорная группа и что поддержка Святого престола может быть оказана в рамках этой работы.

Кардинал заявил, что Ватикан "никогда не отступает, когда просят о помощи для содействия миру и примирению". Он также сказал, что папа римский Франциск может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях, например в ходе встречи с высшим шиитским духовником Ирака Али аль-Систани "и в других подобных встречах".

Контекст:

- Зеленский в интервью La Repubblica, которое вышло 27 апреля, на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что "это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире".

- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы. Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.

- 29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. "Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", – сказал источник "Интерфакс-Украина". Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

- Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

- Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

- Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", – заявил Зеленский в 2020 году.

- В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

- Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", заявлял он.

- Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

- В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи". Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

- Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ватикане пока ничего не знают о возможной встрече на их территории президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом La Reppublica...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интерьер новой Skoda Fabia показали на дизайнерском эскизе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by