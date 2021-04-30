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В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла при восхождении на гору Мерон, когда десятки людей поскользнулись на крутом подъеме. Погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы.
После давки на горе Мерон
В Израиле в результате массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы, сообщили спасательные службы поздно вечером в четверг, 29 апреля. Десятки пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным некоторых СМИ, число погибших составило 44 человека. Глава спасательной службы Израиля Давид Адом назвал случившееся непостижимой катастрофой.
Трагедия произошли во время восхождения тысяч паломников, в основном ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, однако, согласно сообщениям СМИ, на праздник собралось в десять раз больше людей. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно, как плотные толпы паломников поют, танцуют и подпрыгивают.
Обстоятельства случившегося выясняются. По одним данным, давка началась после того, как десятки людей, поднимавшихся на гору, поскользнулись на крутом подъеме и покатились вниз, по другим - когда обрушилась одна из трибун. Критики обвинили полицию в том, что она продолжала пропускать паломников в и без того сильно переполненный отсек, а после начала давки недостаточно быстро открыла выходы на другой стороне горы. Представитель скорой помощи сказал, что не видел столь ужасающей трагедии за все 20 лет службы.
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Трагедия произошла при восхождении на гору Мерон, когда десятки людей поскользнулись на крутом подъеме. Погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы.
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