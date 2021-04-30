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«Это беспрецедентная ситуация»: Адвокат впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается

30.04.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Я бы сказала, что это беспрецедентная ситуация. Бывали случаи, когда мы ставили конфиденциальность разговоров под сомнение, но никаких фактов мы привести не могли. А сейчас такие факты привели даже не мы, а средства массовой информации», – говорит адвокат политзаключенного Сергея Тихановского Наталья Мацкевич.

«Это беспрецедентная ситуация»: Адвокат впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается
В пропагандистском фильме «Убить президента», который был показан 28 апреля по ОНТ, были продемонстрированы кадры разговора политзаключенного и его адвоката Натальи Мацкевич. Конфиденциальность разговоров адвоката и подзащитного гарантируется законодательством.

«Я расцениваю эту ситуацию как нарушение права адвоката на конфиденциальное общение с клиентом и соответственно нарушение права подзащитного на такое общение, нарушение Уголовно-процессуального кодекса и закона «Об адвокатуре». Конфиденциальность предусматривает, что содержание разговоров адвоката и клиента, которые проходят тет-а-тет, никто не может знать, а тем более записывать и публиковать», – отметила Наталья Мацкевич в комментарии belsat.eu.

Адвокат говорит, что впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается.

Госпожа Мацкевич намерена обратиться в Республиканскую коллегию адвокатов, которая должна защищать права адвокатов. «Потом, после разговора с клиентом, подумаю, какие еще жалобы можно подготовить», – добавляет она.
 
 
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«Я бы сказала, что это беспрецедентная ситуация. Бывали случаи, когда мы ставили конфиденциальность разговоров под сомнение, но никаких фактов мы привести не...
 
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