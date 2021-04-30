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«Это беспрецедентная ситуация»: Адвокат впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается
Источник материала: Партизан
«Я бы сказала, что это беспрецедентная ситуация. Бывали случаи, когда мы ставили конфиденциальность разговоров под сомнение, но никаких фактов мы привести не могли. А сейчас такие факты привели даже не мы, а средства массовой информации», – говорит адвокат политзаключенного Сергея Тихановского Наталья Мацкевич.
В пропагандистском фильме «Убить президента», который был показан 28 апреля по ОНТ, были продемонстрированы кадры разговора политзаключенного и его адвоката Натальи Мацкевич. Конфиденциальность разговоров адвоката и подзащитного гарантируется законодательством.
«Я расцениваю эту ситуацию как нарушение права адвоката на конфиденциальное общение с клиентом и соответственно нарушение права подзащитного на такое общение, нарушение Уголовно-процессуального кодекса и закона «Об адвокатуре». Конфиденциальность предусматривает, что содержание разговоров адвоката и клиента, которые проходят тет-а-тет, никто не может знать, а тем более записывать и публиковать», –
Адвокат говорит, что впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается.
Госпожа Мацкевич намерена обратиться в Республиканскую коллегию адвокатов, которая должна защищать права адвокатов. «Потом, после разговора с клиентом, подумаю, какие еще жалобы можно подготовить», – добавляет она.
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«Это беспрецедентная ситуация»: Адвокат впервые столкнулась с тем, что нарушение права на конфиденциальность общения даже не скрывается
«Я бы сказала, что это беспрецедентная ситуация. Бывали случаи, когда мы ставили конфиденциальность разговоров под сомнение, но никаких фактов мы привести не...
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