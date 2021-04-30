Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси

«30 апреля с 10 до 16 часов по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сообщили специалисты.





Ранее синоптики сообщали, что в пятницу Беларусь ненадолго окажется в теплой части циклона с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная днем от +8 °С по северу до +22 °С по югу.





Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:





- по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;





- максимально отключить электроприборы;





- тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;





- автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.



