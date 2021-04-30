ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси

30.04.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси
«30 апреля с 10 до 16 часов по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сообщили специалисты.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу Беларусь ненадолго окажется в теплой части циклона с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная днем от +8 °С по северу до +22 °С по югу.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

- по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

- максимально отключить электроприборы;

- тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

- автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в показ «Русского силуэта» попала коллекция брестского дизайнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by