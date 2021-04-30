Впервые в показ «Русского силуэта» попала коллекция брестского дизайнера

Учащийся 2 курса Брестского государственного колледжа сферы обслуживания Никита Ведерников представил свою коллекцию в Москве в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Украшением кинофорума стал вечер «Русского силуэта» – проекта, существующего под патронатом жены мэтра российского кинематографа Татьяны Михалковой.





На вечере «Русского силуэта» были представлены вечерние образы современной модницы – не обычной, неподражаемой, не похожей ни на кого другого. Один из образов предъявила присутствующим Юлия Такшина – красавица с потрясающей фигурой, известная по сериалу «Не родись красивой». Показ молодых креативных дизайнеров московская пресса назвала «изюминкой» вечера. Были представлены три коллекции, одна из которых – от дизайнера из Бреста





«Дываны з куфару» Никиты Ведерникова сначала взяла призовое место на XXIX Республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды» в Минске . Для учащихся Брестского колледжа сферы обслуживания это не было явлением из ряда вон – талантливые ребята не раз выходили победителями республиканского форума. Но попасть в показ «Русского силуэта» на площадке Международного кинофестиваля в Москве – такой факт в истории колледжа случился впервые.





Основу коллекции «Дываны з куфару» Никиты Ведерникова составили плюшевые пледы, ручная вышивка, керамические пуговицы авторской работы. Как признавался сам Никита, мотивы его работы – из детских воспоминаний об отдыхе у бабушки в деревне. «Вещи из детства» получили современное осмысление и выглядели очень креативно.





Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский силуэт», так высказалась о белорусской моде: «У вас потрясающие фабрики работают. Льняное производство известно на весь мир. Из России многие приезжают размещать заказы. Сохранили свое производство, за это вам большое спасибо. И потрясающая ваша «Мельница моды», которая кует таланты, такую прекрасную молодежь! Мне нравится, как у вас работают педагоги, большое внимание уделяют национальному костюму, белорусскому костюму. Не унисекс, который проповедует весь мир, а именно национальные черточки своей культуры».





Куратором коллекции, которую создал Никита Ведерников, стала его мастер – Лениана Алексеевна Омесь. Учитель и ученик совместно выбрали направление, в котором создавался комплект из 7 моделей. В коллекцию вошли платья, пальто, юбки… Использовались различные ткани. Из двух платьев, вошедших в «Дываны з куфару» одно было сделано Никитой вручную из войлока. По той же технике, что и валенки, дизайнер навалял целое платье с открытыми плечами. На одной стороне модели использовал шифоновый рукав, переходящий в капюшон… – удивительно, но это надо видеть.



