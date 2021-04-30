В Беларуси депутаты обсудили тему народного единства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

История страны должна стать реальным достоянием каждой белорусской семьи. Так считают депутаты Национального собрания Беларуси. Народные избранники обсудили тему территориальной целостности и народного единства страны во время парламентских слушаний, передает «МИР 24».

«На всей территории Восточной Европы, не только у нас, сейчас идут так называемые войны за историю, за историческую память. Когда многие факты в угоду той или иной политической конъюнктуре искажаются и показываются в том свете, в котором они выгодны», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Депутаты обратили внимание на события 1939 года, когда были воссоединены западная часть страны и БССР. По мнению экспертов, эти страницы истории сегодня особенно актуальны.

Напомним, что этот год в Беларуси объявлен Годом народного единства. И ключевой датой должен стать день 17 сентября. Это день воссоединения белорусского народа.