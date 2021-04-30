ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси депутаты обсудили тему народного единства

30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

История страны должна стать реальным достоянием каждой белорусской семьи. Так считают депутаты Национального собрания Беларуси. Народные избранники обсудили тему территориальной целостности и народного единства страны во время парламентских слушаний, передает «МИР 24».

«На всей территории Восточной Европы, не только у нас, сейчас идут так называемые войны за историю, за историческую память. Когда многие факты в угоду той или иной политической конъюнктуре искажаются и показываются в том свете, в котором они выгодны», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Депутаты обратили внимание на события 1939 года, когда были воссоединены западная часть страны и БССР. По мнению экспертов, эти страницы истории сегодня особенно актуальны.

Напомним, что этот год в Беларуси объявлен Годом народного единства. И ключевой датой должен стать день 17 сентября. Это день воссоединения белорусского народа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот год в Беларуси объявлен Годом народного единства. Ключевой датой должно стать 17 сентября – день воссоединения белорусского народа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет с гигантскими крыльями совершил второй полет (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by