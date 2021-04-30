|
В Беларуси депутаты обсудили тему народного единства
30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
История страны должна стать реальным достоянием каждой белорусской семьи. Так считают депутаты Национального собрания Беларуси. Народные избранники обсудили тему территориальной целостности и народного единства страны во время парламентских слушаний, передает «МИР 24».
Депутаты обратили внимание на события 1939 года, когда были воссоединены западная часть страны и БССР. По мнению экспертов, эти страницы истории сегодня особенно актуальны.
Напомним, что этот год в Беларуси объявлен Годом народного единства. И ключевой датой должен стать день 17 сентября. Это день воссоединения белорусского народа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот год в Беларуси объявлен Годом народного единства. Ключевой датой должно стать 17 сентября – день воссоединения белорусского народа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)