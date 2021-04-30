Интерьер новой Skoda Fabia показали на дизайнерском эскизе

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda продолжает раскрывать подробности о новой Fabia — в этот раз чехи опубликовали первый эскиз дизайна интерьера модели четвертого поколения, базирующейся на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen.





Новая Fabia станет крупнее своей предшественницы, предложив еще больший простор для пассажиров. Передняя панель — с отдельно вынесенным по центру дисплеем (диагональю до 9,2 дюйма) мультимедийной системы, а цветные горизонтальные декоративные вставки подчеркивают ширину салона. Еще одна особенность — большие круглые дефлекторы воздуховодов, расположенные по бокам и новые хромированные ручки дверей. А еще новая Fabia получит цифровую панель приборов, которую предложат в качестве опции.









Мировая премьера новой Fabia состоится уже в начале мая.