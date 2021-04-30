«Мисс Беларусь» - конкурс для тех, кто нигде не пригодился? Мнение пиар-специалиста Анны Мирочник

Источник материала: Tut.by

О былом ажиотаже на кастингах «Мисс Беларусь» пока говорить не приходится: участниц не без труда набирают по городам и весям, подключая государственные СМИ и административные ресурсы. «Однако вернуть уважение некогда популярному в стране конкурсу организаторам не удастся», — считает PR-специалист Анна Мирочник . И объясняет в этой колонке почему.

— Беда Беларуси (к сожалению, не единственная) заключается в «волшебном» влиянии государства на творческие проекты, которое оно берется курировать. Привлеките чиновников к активному участию — и гарантированно получите легкий аграрный оттенок мероприятия.

Конкурс «Мисс Беларусь» не стал исключением. Хоть и держался до последнего. Причин, из-за которых дела плохи, много. И, к сожалению, не все они лечатся сменой стратегии продвижения.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY / Изображение носит иллюстративный характер

Великий белорусский авось

Команда проекта не смогла или не захотела перестроиться. Не получилось осознать, что охваты телеканала, который традиционно транслирует конкурс, и других провластных медиа больше не привлекательны для потенциальных спонсоров и большинства участниц. Более того, упоминание в них — прямой репутационный риск.

(Кстати, в качестве альтернативной бизнес-модели я бы рекомендовала некоторым государственным СМИ продавать не упоминания, как это было раньше, а то, что писать о человеке или бренде не будут. Уверена, желающие заплатить найдутся.)

В продвижении государственные каналы тоже мало полезны: от былой зрительской вовлеченности после массового исхода журналистов и ведущих остался пшик. Скажу больше: хорошо настроенный таргетинг дает брендам и событиям в разы больше охватов за меньшие деньги. В августе мне и моим клиентам резко расхотелось работать с государственными каналами, и мы переориентировались на другие инструменты и площадки. В результате сэкономили бюджеты и только выиграли.

Но «раньше ведь работало»…

Сравните количество упоминаний о конкурсе хотя бы за 2018 и 2021 год — их катастрофически мало. Это больше не событие национального масштаба. Организаторам я лично не завидую: трудно найти выход, когда ценнейший ресурс, который гарантировал финансирование и наличие зрителей в зале, стал работать против тебя.

Давайте разберем этот момент подробнее и рассмотрим основные причины, которые подкосили «Мисс Беларусь» (да и не только)…



Фото: Олег Киндар, TUT.BY / Изображение носит иллюстративный характер

Нехватка профессионалов

Там, где курс валюты и урожай картофеля зависят от конкретного человека, можно сделать отличную карьеру. Достаточно приблизиться к телу — и можно вообще забыть о требованиях рынка. Не нужно напрягаться ради того, чего нет.

Десятилетия такой жизни привели к тому, что лояльные сотрудники в стране есть, а профессионала попробуй найди. Лучшие, не смирившись, уехали. А большинство адаптировалось под среду и спустя какое-то время приспособилось под стандарты, соответствовать которым можно лишь в том случае, если ты отучился работать нормально.

В итоге имеем то, что имеем: даже в лучшие годы «Мисс Беларусь» с натяжкой можно было назвать проектом международного класса. Но у нас прокатывало, да. А теперь и на том уровне сделать некому.

Отсутствие денег

А откуда бы им взяться? Соответственно — собирать спонсорскую и партнерскую мзду на крутые вещи не с кого. Ну подкинут что-нибудь несколько государственных компаний. Но это же копейки, если сравнить с бюджетами конкурсов красоты хотя бы в соседних Киеве или Москве.

Вспоминается пословица: «Там, где нет конкуренции, хорошо спится, но плохо живется». Печально, но и спится в Беларуси с недавнего времени тоже как-то беспокойно.

Нет модельного и fashion-рынка

Для мировых конкурсов проекты вроде «Мисс Беларусь» — это бизнес. Для Беларуси это показательные выступления.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY / Снимок носит иллюстративный характер

Ожидаемо, что никаких звездных контрактов победа здесь не дает: на сегодня участие нужно для того, чтобы избавиться от страха сцены и потешить самолюбие. А дальше либо поиск мужа, либо «обычная» работа, ведь за участие в показах если и платят, то копейки, а «великий белорусский бартер» делает невозможной жизнь на гонорары от фотосессий, съемок на обложки и рекламных контрактов.

Поэтому те, кто действительно хотят строить модельную карьеру, уезжают из Беларуси и ходят по кастингам за границей. В родной стране красавицам делать нечего — голосовать за их красоту тут готовы только лайком, но никак не рублём.

Ссоры с прессой

Оставив право голоса только за «надежной» прессой, государство выстрелило себе в ногу. PR провластных мероприятий лег на плечи тех, кто не представляет, что это такое. Они бы и рады помочь, но как? В результате — рекордно низкие охваты и утрата интереса аудитории. Потерю людей, которые могли смотреть на событие с разных точек зрения и рассказывать интересно, нельзя компенсировать — попросту некем.

Понимаете, как неловко вышло: так называемые «бэчебэшники» ничего не потеряли от отсутствия в эфире госканалов и газет. Другое дело — провластные селебрити, для которых всё реклама, кроме некролога. Ну пусть пиарятся в тех медиа, за которые голосовали. Разве это не честно?

Декоративный характер титула

По словам «Мисс Беларусь — 2008» Ольги Хижинковой , «социальная миссия внутри страны так и не была разработана за весь период существования конкурса». Учитывая, что миссии не было, а сами участницы не получали значимых бенефитов, престиж мероприятия и раньше находился под вопросом у тех, кто способен мыслить критически.

Но до августа 2020 г. на это можно было закрывать глаза, используя конкурс как челлендж или повод для красивых фотографий в Instagram. А теперь попробуй найди тех, кто готов рисковать своим именем: если нет никакой выгоды, зачем подставляться?



Фото: Олег Киндар, TUT.BY / Изображение носит иллюстративный характер

Не те, что хлеба ради

В управлении репутацией есть аксиома, которую можно сформулировать следующим образом: «Приходя на скверный проект, профессионал с блестящей репутацией не спасает репутацию проекта, а портит свою». Это значит, что почти никогда личной репутации персоны недостаточно, чтобы спасти скомпрометировавшую себя компанию, присоединившись к ней. Болото и сила инерции коллектива сделают свое дело.

Похожие механизмы мы видим и в этом случае. К конкурсам красоты отношение базово предосудительное, поэтому мировые проекты трясутся над своей репутацией, избегая любого намека на «продолжение банкета». Это может доставить организаторам серьезные репутационные потери, которые, в свою очередь, отразятся на выручке.

А как в Беларуси? Ну слухами земля полнится.

Неудивительно, что для многих неглупых и амбициозных девчонок конкурс был надеждой на быстрый старт. И ни вы, ни я не имеем права их осуждать — давайте трястись над собственной нравственностью.

Но после августовских событий это стало неважным: «быть причастной» настолько опасно для доброго имени, что многие предпочитают не рисковать.

Получается перевертыш истории про царя Мидаса: вот потому «Мисс Беларусь», как и «Дажынкі», и «Славянский базар», из интересного мероприятия национального масштаба превратился в конкурс для тех, кто больше нигде не пригодился. Какие уж тут очереди на кастинг…

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