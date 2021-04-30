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«Мисс Беларусь» - конкурс для тех, кто нигде не пригодился? Мнение пиар-специалиста Анны Мирочник
Источник материала: Tut.by
О былом ажиотаже на кастингах «Мисс Беларусь» пока говорить не приходится: участниц
— Беда Беларуси (к сожалению, не единственная) заключается в «волшебном» влиянии государства на творческие проекты, которое оно берется курировать. Привлеките чиновников к активному участию — и гарантированно получите легкий аграрный оттенок мероприятия.
Конкурс «Мисс Беларусь» не стал исключением. Хоть и держался до последнего. Причин, из-за которых дела плохи, много. И, к сожалению, не все они лечатся сменой стратегии продвижения.
Великий белорусский авось
Команда проекта не смогла или не захотела перестроиться. Не получилось осознать, что охваты телеканала, который традиционно транслирует конкурс, и других провластных медиа больше не привлекательны для потенциальных спонсоров и большинства участниц. Более того, упоминание в них — прямой репутационный риск.
(Кстати, в качестве альтернативной бизнес-модели я бы рекомендовала некоторым государственным СМИ продавать не упоминания, как это было раньше, а то, что писать о человеке или бренде не будут. Уверена, желающие заплатить найдутся.)
В продвижении государственные каналы тоже мало полезны: от былой зрительской вовлеченности после массового исхода журналистов и ведущих остался пшик. Скажу больше: хорошо настроенный таргетинг дает брендам и событиям в разы больше охватов за меньшие деньги. В августе мне и моим клиентам резко расхотелось работать с государственными каналами, и мы переориентировались на другие инструменты и площадки. В результате сэкономили бюджеты и только выиграли.
Но «раньше ведь работало»…
Сравните количество упоминаний о конкурсе хотя бы за 2018 и 2021 год — их катастрофически мало. Это больше не событие национального масштаба. Организаторам я лично не завидую: трудно найти выход, когда ценнейший ресурс, который гарантировал финансирование и наличие зрителей в зале, стал работать против тебя.
Давайте разберем этот момент подробнее и рассмотрим основные причины, которые подкосили «Мисс Беларусь» (да и не только)…
Нехватка профессионалов
Там, где курс валюты и урожай картофеля зависят от конкретного человека, можно сделать отличную карьеру. Достаточно приблизиться к телу — и можно вообще забыть о требованиях рынка. Не нужно напрягаться ради того, чего нет.
Десятилетия такой жизни привели к тому, что лояльные сотрудники в стране есть, а профессионала попробуй найди. Лучшие, не смирившись, уехали. А большинство адаптировалось под среду и спустя какое-то время приспособилось под стандарты, соответствовать которым можно лишь в том случае, если ты отучился работать нормально.
В итоге имеем то, что имеем: даже в лучшие годы «Мисс Беларусь» с натяжкой можно было назвать проектом международного класса. Но у нас прокатывало, да. А теперь и на том уровне сделать некому.
Отсутствие денег
А откуда бы им взяться? Соответственно — собирать спонсорскую и партнерскую мзду на крутые вещи не с кого. Ну подкинут что-нибудь несколько государственных компаний. Но это же копейки, если сравнить с бюджетами конкурсов красоты хотя бы в соседних Киеве или Москве.
Вспоминается пословица: «Там, где нет конкуренции, хорошо спится, но плохо живется». Печально, но и спится в Беларуси с недавнего времени тоже как-то беспокойно.
Нет модельного и fashion-рынка
Для мировых конкурсов проекты вроде «Мисс Беларусь» — это бизнес. Для Беларуси это показательные выступления.
Ожидаемо, что никаких звездных контрактов победа здесь не дает: на сегодня участие нужно для того, чтобы избавиться от страха сцены и потешить самолюбие. А дальше либо поиск мужа, либо «обычная» работа, ведь за участие в показах если и платят, то копейки, а «великий белорусский бартер» делает невозможной жизнь на гонорары от фотосессий, съемок на обложки и рекламных контрактов.
Поэтому те, кто действительно хотят строить модельную карьеру, уезжают из Беларуси и ходят по кастингам за границей. В родной стране красавицам делать нечего — голосовать за их красоту тут готовы только лайком, но никак не рублём.
Ссоры с прессой
Оставив право голоса только за «надежной» прессой, государство выстрелило себе в ногу. PR провластных мероприятий лег на плечи тех, кто не представляет, что это такое. Они бы и рады помочь, но как? В результате — рекордно низкие охваты и утрата интереса аудитории. Потерю людей, которые могли смотреть на событие с разных точек зрения и рассказывать интересно, нельзя компенсировать — попросту некем.
Понимаете, как неловко вышло: так называемые «бэчебэшники» ничего не потеряли от отсутствия в эфире госканалов и газет. Другое дело — провластные селебрити, для которых всё реклама, кроме некролога. Ну пусть пиарятся в тех медиа, за которые голосовали. Разве это не честно?
Декоративный характер титула
Но до августа 2020 г. на это можно было закрывать глаза, используя конкурс как челлендж или повод для красивых фотографий в Instagram. А теперь попробуй найди тех, кто готов рисковать своим именем: если нет никакой выгоды, зачем подставляться?
Не те, что хлеба ради
В управлении репутацией есть аксиома, которую можно сформулировать следующим образом: «Приходя на скверный проект, профессионал с блестящей репутацией не спасает репутацию проекта, а портит свою». Это значит, что почти никогда личной репутации персоны недостаточно, чтобы спасти скомпрометировавшую себя компанию, присоединившись к ней. Болото и сила инерции коллектива сделают свое дело.
Похожие механизмы мы видим и в этом случае. К конкурсам красоты отношение базово предосудительное, поэтому мировые проекты трясутся над своей репутацией, избегая любого намека на «продолжение банкета». Это может доставить организаторам серьезные репутационные потери, которые, в свою очередь, отразятся на выручке.
А как в Беларуси? Ну слухами земля полнится.
Неудивительно, что для многих неглупых и амбициозных девчонок конкурс был надеждой на быстрый старт. И ни вы, ни я не имеем права их осуждать — давайте трястись над собственной нравственностью.
Но после августовских событий это стало неважным: «быть причастной» настолько опасно для доброго имени, что многие предпочитают не рисковать.
Получается перевертыш истории про царя Мидаса: вот потому «Мисс Беларусь», как и «Дажынкі», и «Славянский базар», из интересного мероприятия национального масштаба превратился в конкурс для тех, кто больше нигде не пригодился. Какие уж тут очереди на кастинг…
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О былом ажиотаже на кастингах «Мисс Беларусь» пока говорить не приходится: участниц набирают не без труда. «Вернуть уважение некогда популярному в стране конкурсу...
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