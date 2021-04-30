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"Надо хоть немножко ущемить себя": богослов о последних днях перед Пасхой
30.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Последняя неделя перед Пасхой именуется Страстной Седмицей, это время строгого поста и внутреннего соучастия последним, самым тяжелым дням земной жизни Иисуса Христа, предшествующим его распятию, напоминает богослов.
© Sputnik / Алексей Никольский
"Поскольку мы вспоминаем самые трудные и тяжелые моменты земной жизни Христа, если уж мы называемся христианами, надо хоть немножко ущемить себя – свой желудок, свои глаза, свои развлечения буквально несколько дней, чтобы хоть немного выразить свое благоговение к тому состоянию, которое испытывал Христос в эти дни", ― советует Осипов.
Современному человеку свойственно грешить постоянно, но в дни, предшествующие Пасхе, можно постараться не осуждать окружающих ― сегодня это самый популярный грех человечества, а также хоть немного укротить свои гордыню и тщеславие.
Если нет возможности сходить в храм ― с молитвой провести время дома, советует богослов.
Что нельзя делать в Страстную седмицу
В христианстве каждый день Страстной недели имеет особое значение. В дни перед Пасхой в храмах проходят службы, которые считаются самыми величественными и торжественными во всем церковном году.
В этот период нельзя нарушать пост, развлекаться, ссориться, праздновать свадьбы или дни рождения.
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Какие минимальные ограничения стоит себе определить в Страстную неделю перед Пасхой и что делать, если в эти дни нет возможности посетить храм ― советует...
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