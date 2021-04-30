Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Надо хоть немножко ущемить себя": богослов о последних днях перед Пасхой

Последняя неделя перед Пасхой именуется Страстной Седмицей, это время строгого поста и внутреннего соучастия последним, самым тяжелым дням земной жизни Иисуса Христа, предшествующим его распятию, напоминает богослов.

"Поскольку мы вспоминаем самые трудные и тяжелые моменты земной жизни Христа, если уж мы называемся христианами, надо хоть немножко ущемить себя – свой желудок, свои глаза, свои развлечения буквально несколько дней, чтобы хоть немного выразить свое благоговение к тому состоянию, которое испытывал Христос в эти дни", ― советует Осипов.

Современному человеку свойственно грешить постоянно, но в дни, предшествующие Пасхе, можно постараться не осуждать окружающих ― сегодня это самый популярный грех человечества, а также хоть немного укротить свои гордыню и тщеславие.

Если нет возможности сходить в храм ― с молитвой провести время дома, советует богослов.

Что нельзя делать в Страстную седмицу

В христианстве каждый день Страстной недели имеет особое значение. В дни перед Пасхой в храмах проходят службы, которые считаются самыми величественными и торжественными во всем церковном году.

В этот период нельзя нарушать пост, развлекаться, ссориться, праздновать свадьбы или дни рождения.

в понедельник необходимо закончить генеральную уборку

во вторник нельзя стирать, подшивать и гладить одежду

в среду из дома необходимо вынести мусор, навести порядок и подготовить все для крашения яиц и выпекания куличей

в Чистый четверг принято красить яйца, выпекать куличи и готовить творожные пасхи

пятница ― очень строгий день, в который стоит воздержаться от всевозможных увеселений

суббота – не менее строгий день, не стоит предаваться буйному веселью, распитию алкоголя и другим мимолетным увлечениям