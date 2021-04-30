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Самолет с гигантскими крыльями совершил второй полет (видео)

30.04.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самолет Roc компании Stratolaunch совершил второй испытательный полет. Размах его крыльев составляет 117 метров, на этот раз самолет провел в воздухе 2 часа 14 минут, поднявшись на высоту 4267 метров, максимальная скорость Roc составила 320 км/ч. Согласно первоначальному плану Пола Аллена в 2011 году, самолет мог бы использоваться как стартовая площадка для запуска спутников.

К сожалению, Аллен умер в 2018 году, еще до первого полета Roc — он состоялся лишь весной 2019 года. С тех пор самолет оставался на земле до прошедших накануне испытаний. Новые владельцы Roc пересмотрели его назначение и намерены применять его для запуска сверхзвуковых летательных аппаратов.

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Самолет Roc компании Stratolaunch совершил второй испытательный полет. Размах его крыльев составляет 117 метров, на этот раз самолет провел в воздухе 2 часа 14 минут,...
 
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