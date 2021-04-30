«Пикетирование наклейками». Минчанин получил 13 суток ареста за облака и цветы на окне

Источник материала: Салiдарнасць

Судья Ерохина рассмотрела очередное «громкое» дело.

40-летний Денис Музыкин был задержан 28 апреля сотрудниками Фрунзенского РУВД, которые составили на него протокол по ст. 24.23 КоАП, сообщает Телеграм-канал Правозащитного центра Вясна .

Дениса обвинили в «пикетировании наклейками на окне в виде облаков, тюльпанов и ромашек в БЧБ-расцветке, а также полотенцами».

Дело о наклейках с цветами рассматривала судья Мария Ерохина.

Согласно протоколу, Денис «принял участие в пикетировании, путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой расцветки формообразующих БЧБ-флаг, а также вывесив на балконе полотенца бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических интересов».

Сам задержанный утверждал, что на этом окне постоянно были закрыты жалюзи, поэтому наклеек никому не было видно. По его словам, наклейки висят лично для него.

Однако судья Ерохина не посчитала убедительными объяснения мужчины, признала его виновным по ч.1 ст. 24.23 КоАП и арестовала на 13 суток.

Дома Дениса ждут дети четырех и шести лет.