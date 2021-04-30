Романчук: «Остатки здравого смысла в экономической политике сожгли вместе с прошлогодней травой»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист перечислил опасные симптомы экономики. И предложил идею, под которой можно было бы объединить белорусов.

— Сегодня в экономике накопилось опасное количество вирусов невежества, — отмечает Ярослав Романчук. — Национальный иммунитет в виде экономики здравого смысла сильно ослаб.

Вот симптомы:

1) Беларусь никогда не жила в режиме свободных цен. Цены распорядители чужого регулировали в ручном режиме, думая, что это и есть способ обеспечить их стабильность. В результате инфляция в Беларуси в период 1994 – 2020 годов составила ~8 миллионов процентов. Но в 2021 году белорусские власти увеличили количество регулируемых цен до 55%. Такого не было даже в начале 2000-х. Это полная блокировка здравого смысла в экономике.

2) В развитие средних городов Беларуси было вложено около BYN7,5 млрд, но без толку. Решение правительства на ближайшие пять лет – вложить еще больше денег в примерно такие же проекты. Здравым смыслом здесь и не пахнет.

3) ОАО «Борисовдрев» получил ~$120 млн денег налогоплательщиков на модернизацию. Чистый убыток в период 2015-2020 годов составил почти BYN55 млн. Управляли этим активом все кому не лень, включая Банк развития. И что? Ничего. Опять надежда на государственную корпорацию или холдинг. Чтобы осваивать деньги налогоплательщиков было легче. Здравый смысл есть? Следы в такой системе управления давно испарились.

4) Белшина не смогла рассчитаться по кредитам перед Беларусбанком. И что? Просто переоформили долги предприятия в активы банка. Как для сотен других предприятий. Вылизали балансы, припудрили токсичные активы, под ковер замели инвестиционные/управленческие ошибки – и опять с протянутой рукой к Государству, за деньгами безотказных налогоплательщиков. Проблемных/токсичных долгов по кредитам накопилось под $9 млрд, а белорусские распорядители чужого продолжают «совершенствовать», «углублять», «улучшать» систему Совок/Госплан. Здравый смысл здесь и не ночевал.

5) На начале 2020 года долги по кредитам превышали среднемесячную выручку предприятий в ~3,5 раз. Растет дыра в государственном бюджете. Утекают деньги вкладчиков из банков. Уезжают мозги и компетенции из страны. При этом правительство делает вид, что у нас с финансами все стабильно, потому что валовые показатели с большего выполняются. То есть курсы несутся по графику госплана, квадратные метры сдаются по воле чиновников, центнеры с гектара зерновых – как распорядился главный Агроном/Главнокомандующий.

Здравый смысл в такого рода экономической политике давно затравили дустом, а остатки сожгли вместе с прошлогодней травой.

Сегодня по разным причинам белорусов не может объединить:

- ни история, ни культура,

- ни язык, ни символика,

- ни религия, ни атеизм,

- ни ориентация на Запад, ни интеграция с Россией.

- ни Лукашенко, ни Тихановская,

- ни рок и не рэп.

Здравый смысл, на мой взгляд, лучшая объединительная платформа для всех белорусов, по крайней мере, для 97%, которые пока не разучились включать мозг и думать. Думать, даже если иногда это больно. Опция «не думать» опасна не только для жизни, но и для Беларуси в целом.