Дело о заговоре против Лукашенко. Трудно натягивать сову на глобус

Минск и Москва продолжают эксплуатировать тему заговора против Александра Лукашенко. Телеканал ОНТ показал фильм «Убить президента», а пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков прозрачно намекнул на причастность «государства Икс» (догадайтесь с трех раз, какое имелось в виду) к планам покушения на белорусского вождя.





Правда, при этом Песков, выступавший в программе «Большая игра» на «Первом канале», вынужден был признать, что насчет осведомленности президента США Джозефа Байдена о подготовке покушения на Лукашенко «каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть».

Однако это не помешало пресс-секретарю Путина сделать вывод, что такой «объем заговора», в частности план блокировать энергосистему целой страны, невозможен «без помощи или без поручения “государства Икс”».

При этом, судя по фильму «Убить президента», все выводы о возможностях заговорщиков отключить энергосистему Беларуси основаны на одной реплике американского юриста Юрия Зенковича в московском ресторане — реплике, которая (особенно если учитывать натуру Зенковича) вполне могла быть бравадой, пусканием пыли в глаза.

Искусственные страсти

Примерно такая же степень обоснованности и у других страшилок, которые сейчас в ходу у белорусского и российского начальства, а также их пропагандистских рупоров, в связи с «делом о госперевороте» . Но это очевидно не смущает авторов громких заявлений — от белорусских пропагандистов до Путина, который манипулятивно вплел эту историю в ткань антизападной риторики, выступая с посланием Федеральному собранию.

В этом-то и соль: «заговор пикейных жилетов» оказался роскошным подарком правящим верхушкам двух авторитарных стран, по уши влезшим в конфронтацию с Западом , и прежде всего США. Столько было абсолютно голословных заявлений о коварных планах Америки, а тут — вот вам конкретные персонажи, часть из которых имеет американское гражданство, и их действительно радикальный треп.

Да, но он так и остался трепом, причем априори не мог перерасти в нечто большее, поскольку, как выясняется из фильма, белорусские спецслужбы вели Зенковича еще с августа прошлого года, когда он приезжал из-за океана на историческую родину. О готовых на мятеж офицерах, четырех-пяти батальонах и прочем якобы реальном потенциале заговора эмигранту с самого начала вешал лапшу на уши сотрудник КГБ, выдававший себя за настроенного против режима влиятельного офицера Ивана.

Иначе говоря, никаких возможностей воплотить свои намерения фигуранты дела не имели и иметь не могли. Поэтому все пропагандистские страсти-мордасти на тему того, сколько крови могли пролить пушкинист Александр Федута и его подельники, выглядят абсолютно искусственными, вымученными.

А теперь показываем эмблему ЦРУ, и покрупнее

Между тем фильм «Убить президента» насквозь пронизан мыслью о зловещей руке Вашингтона. Хотя никаких настоящих доказательств не приводится.

Напротив, в одном из эпизодов Зенкович обещает «Ивану», который, играя роль, выуживает из собеседника инфу о покровителях: «Я найду выход на Лэнгли» (синоним ЦРУ). Думающий зритель здесь сделает однозначный логический вывод: так может говорить лишь тот, кто на момент разговора с ЦРУ не связан.

В другом эпизоде тот же Зенкович отмечает, что если о замыслах их компании узнают американские власти, то упекут всех лет на тридцать в тюрьму. Неужели стал бы так говорить тот, кто чувствует себя под надежным прикрытием спецслужб США?

Наконец, в череде продемонстрированных в фильме признаний на допросах (хотя и признание в такой обстановке не обязательно есть истиной) тоже нет речи о патронаже со стороны ЦРУ.

Голый вассер в плане доказательств авторы фильма пытаются компенсировать через показ крупняком раз за разом эмблемы ЦРУ, правительственных зданий США. Короче, старательно выполняют задачу связать «заговор пикейных жилетов» с официальным Вашингтоном и его спецслужбами, хотя задача эта явно неблагодарная.

Политический обозреватель Павлюк Быковский в комментарии для Naviny.by обратил внимание на то, что в качестве эксперта в фильме фигурирует такая «неоднозначная фигура», как журналист Владимир Чуденцов, отбывающий срок лишения свободы за хранение наркотиков и распространение порнографии.

Действительно, что он может знать о намерениях и действиях заговорщиков, относящихся к 2020–2021 годам, если сам попал за решетку еще в 2019-м?

Также непонятно, из каких источников черпал свои сенсационные сведения историк, выходец из спецслужб Станислав Князев. В фильме он утверждает, что «фонд Сороса выделил 500 млн долларов» (судя по контексту, на дестабилизацию обстановки в Беларуси), что сценарий заговора был подготовлен спецслужбами США и что устранить Лукашенко первоначально хотели с помощью 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Последнее заявление вызвало гомерический хохот и волну мемов в соцсетях.

Создается модель осажденной крепости

В общем, с аргументацией слабовато. Зачем же высокое начальство и пропаганда с таким упорством натягивают сову на глобус?

«Сегодня белорусские власти искусственно создают модель осажденной крепости. Это единственный способ выживания режима, когда он оказался в изоляции — и внутренней, и внешней. История с заговором очень хорошо ложится в эту модель», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Он напомнил: руководство режима с августа прошлого года твердило , что за бурными событиями в Беларуси стоят козни США и его сателлитов — и вот якобы найдено подтверждение. На фоне того, что заговор против Лукашенко инспирирован, по версии Минска, самой могущественной страной мира, в пиаровском плане «как бы вырастает и масштаб самого Лукашенко».

Быковский, со своей стороны, подчеркивает, что в истории с заговором белорусские власти «сыграли в пас с Путиным», который использовал этот кейс «для ответки Байдену: Ты убийца! — Нет, ты убийца!»

Речь о том, что некоторое время назад американский президент назвал российского руководителя убийцей — и вот теперь получает ответный пиар-удар: а ты же ведь сам хотел убить Лукашенко!

«На горизонте вырисовывается постлукашенковская эпоха»

По мнению Быковского, фильм «Убить президента» рассчитан на не искушенную в политике публику, которая может не заметить многих пропагандистских манипуляций. Карбалевич считает, что фильм способен лишь укрепить адептов Лукашенко в их позиции, а вот его противники рассказанному с экрана не поверят.

Карбалевич обращает внимание и еще на одно важное следствие шумихи вокруг «дела о госперевороте»: «Вопрос о заговоре власти как бы сами поставили в повестку дня. Сам Лукашенко раз за разом рассуждает, что будет, если его убьют, то есть переводит тему в практическую плоскость».

По мнению собеседника Naviny.by, «это продолжение истории, когда Лукашенко был с автоматом . Это картинка обреченности. Вот такую парадигму помимо воли властей внушают эти фильмы».

Аналитик напоминает о намерении вождя политического режима издать декрет , чтобы в случае его гибели полномочия переходили к Совету безопасности: «Фактически ведь речь идет о политическом завещании Лукашенко. На горизонте вырисовывается постлукашенковская эпоха».

Таким образом, бурный пиар властей на тему «заговора под эгидой Вашингтона» вызывает совершенно не те эффекты, на которые был рассчитан. Причем и среди сторонников Лукашенко наверняка есть достаточно трезвомыслящие люди, которым видны белые нитки этого дела.

А главное — власти помимо своей воли укрепляют аудиторию в мысли, что Лукашенко — уходящая натура.

Система же, которую сконструировал первый президент, слишком заточена под него, чтобы уцелеть потом.

Да, путь перемен, скорее всего, окажется долгим и тернистым. Но когда-нибудь новые поколения белорусов будут хвататься за голову, изучая образчики госпропаганды 2021 года: неужели нашим отцам и дедам такое втюхивали на полном серьезе?