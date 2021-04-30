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В Израиле произошла страшная трагедия — во время праздника на горе Мерон погибло минимум 44 человека

30.04.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Страшная трагедия произошла сегодня в Израиле. Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка.

В Израиле произошла страшная трагедия — во время праздника на горе Мерон погибло минимум 44 человека

Фото: David Cohen/Flash90

Как пишет newsru.co.il, ЧП произошло в том месте, где праздновали хасиды «Толдот Аарон». По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Гендиректор службы скорой помощи «Маген Давид Адом» Эли Бин сообщил, что в результате трагедии погибли не менее 44 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших немало детей.

 

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Страшная трагедия произошла сегодня в Израиле. Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка.
 
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