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В Израиле произошла страшная трагедия — во время праздника на горе Мерон погибло минимум 44 человека
Источник материала: Навiны
Страшная трагедия произошла сегодня в Израиле. Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка.
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Гендиректор службы скорой помощи «Маген Давид Адом» Эли Бин сообщил, что в результате трагедии погибли не менее 44 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших немало детей.
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В Израиле произошла страшная трагедия — во время праздника на горе Мерон погибло минимум 44 человека
Страшная трагедия произошла сегодня в Израиле. Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка.
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