В Израиле произошла страшная трагедия — во время праздника на горе Мерон погибло минимум 44 человека

Страшная трагедия произошла сегодня в Израиле. Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка.





Фото: David Cohen/Flash90

Как пишет newsru.co.il , ЧП произошло в том месте, где праздновали хасиды «Толдот Аарон». По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Гендиректор службы скорой помощи «Маген Давид Адом» Эли Бин сообщил, что в результате трагедии погибли не менее 44 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших немало детей.