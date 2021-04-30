Юные белорусские картингисты официально открыли сезон в Бресте

9-10 апреля 2021 года в Бресте прошли Республиканские соревнования по картингу «Открытие сезона». Мероприятие прошло на базе картингового стадиона Брестского ГФСК «Альянс».

Заезды проходили в девяти различных классах, том числе и в классе для самых юных участников – «Малыш» (5-8 лет). Победителем в нем стал семилетний Миша Теленченко с результатом 54 очка. Второе место занял ми в нем стали Леша Ташбаев (42 очка). А на третьем месте расположился брат-близнец Миши – Максим Теленченко (40 очков). Второго места на подиуме Максиму стоил обидный разворот, после которого он потерял несколько позиций. На то, чтобы отыграть их все, юному пилоту не хватило совсем немного времени: второе и третье места в итоговом протоколе разделили всего 2 очка.

– По итогам квалификации Миша и Максим завоевали 1 и 2 стартовые позиции. Они выезжали на трассу с двойной задачей – не только показать лучший результат, на который способен каждый из них, но и помогать друг другу по ходу гонки. Для семилетних детей мысль о том, что личная победа – не главное и где-то в чем-то нужно уступить брату и товарищу по команде, чтобы обеспечить обоим преимущество перед соперниками, сама по себе достаточно сложна. Пусть в пылу гонки не все стратегические тонкости удалось реализовать в точности так, как задумано, но я очень горд ребятами – они порадовали меня как тренера и сделали отличный подарок на День рождения как отцу, – прокомментировал итоги соревнований отец и тренер Миши и Максима, известный белорусский гонщик Александр Теленченко.

В соревнованиях «Открытие сезона» пилоты выступали также в классах «Max Micro», «Max Mini», «Max Junior», «Max DD-2», «Max», «ТК-Junior», «Формула-250», «А-125» – всего более 40 мальчиков и девочек. Автоспорт и картинг как его самая доступная для детей разновидность набирают все большую популярность: сегодня заниматься им на достаточно серьезном уровне готовы сотни детей. Александр Теленченко поделился несколькими секретами, которые стоит иметь в виду родителям и тренерам будущих чемпионов, чтобы помогать им добиваться успеха: