Юные белорусские картингисты официально открыли сезон в Бресте

9-10 апреля 2021 года в Бресте прошли Республиканские соревнования по картингу «Открытие сезона». Мероприятие прошло на базе картингового стадиона Брестского ГФСК «Альянс».
Заезды проходили в девяти различных классах, том числе и в классе для самых юных участников – «Малыш» (5-8 лет). Победителем в нем стал семилетний Миша Теленченко с результатом 54 очка. Второе место занял ми в нем стали Леша Ташбаев (42 очка). А на третьем месте расположился брат-близнец Миши – Максим Теленченко (40 очков). Второго места на подиуме Максиму стоил обидный разворот, после которого он потерял несколько позиций. На то, чтобы отыграть их все, юному пилоту не хватило совсем немного времени: второе и третье места в итоговом протоколе разделили всего 2 очка.
– По итогам квалификации Миша и Максим завоевали 1 и 2 стартовые позиции. Они выезжали на трассу с двойной задачей – не только показать лучший результат, на который способен каждый из них, но и помогать друг другу по ходу гонки. Для семилетних детей мысль о том, что личная победа – не главное и где-то в чем-то нужно уступить брату и товарищу по команде, чтобы обеспечить обоим преимущество перед соперниками, сама по себе достаточно сложна. Пусть в пылу гонки не все стратегические тонкости удалось реализовать в точности так, как задумано, но я очень горд ребятами – они порадовали меня как тренера и сделали отличный подарок на День рождения как отцу, – прокомментировал итоги соревнований отец и тренер Миши и Максима, известный белорусский гонщик Александр Теленченко.
В соревнованиях «Открытие сезона» пилоты выступали также в классах «Max Micro», «Max Mini», «Max Junior», «Max DD-2», «Max», «ТК-Junior», «Формула-250», «А-125» – всего более 40 мальчиков и девочек. Автоспорт и картинг как его самая доступная для детей разновидность набирают все большую популярность: сегодня заниматься им на достаточно серьезном уровне готовы сотни детей. Александр Теленченко поделился несколькими секретами, которые стоит иметь в виду родителям и тренерам будущих чемпионов, чтобы помогать им добиваться успеха:
В подготовке к соревнованиям иногда самым сложным оказываются не тренировки или психологический настрой, а дорога. Например, чтобы по приезду в Брест успеть нормально поучаствовать в тренировочных заездах, которые проходили в первый день, нам пришлось подниматься еще до рассвета и после нескольких часов в пути сразу включаться в рабочий режим. Для семилетнего ребенка это, конечно же, серьезная нагрузка, не только физическая, но и эмоциональная. Поэтому очень важно, чтобы он не переутомился и мог качественно отдохнуть перед решающими стартами.
Необходимо иметь с собой качественно укомплектованный ЗИП: запасные части, инструменты, расходники. Нештатные ситуации могут возникнуть всегда, но наличие всего необходимого под рукой очень помогает минимизировать их последствия. В Бресте в ходе тренировочных сессий у одного из наших картов обнаружились проблемы: как выяснилось, лопнул кронштейн крепления суппорта. Но сначала мы перебрали всю машину едва ли не по винтикам, пока не обнаружилось, что причина плохого хода вовсе не в них. Благодаря поддержке Бош Авто Сервис в нашем распоряжении есть все необходимое – от инструментов до свечей зажигания, фильтров и даже подшипников, – поэтому 90% проблем мы можем не устранить, а просто не допустить. Но к форс-мажорам надо быть готовыми всегда.
Пусть мы взрослые, а они – «всего лишь» дети, да еще и маленькие, на трассе мы все прежде всего команда. Нужно доверять их суждениям и поступкам – и тогда пилоты будут доверять вам и вашим указаниям, даже когда им очень хочется поступить по-своему.