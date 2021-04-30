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Викторию Нуланд сенат утвердил на пост заместителя госсекретаря США
Источник материала: АФН
Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.
Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг.
Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третей по рангу должности в Государственном департаменте США.
Виктория Нуланд является опытным дипломатом Государственного департамента США и имеет ранг посла. Она, в частности, работала заместителем главы миссии США при НАТО, а также помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и отвечала за формирование политики Госдепартамента США на украинском направлении.
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Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.
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