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Ситуация в районах вблизи кыргызско-таджикской границы остается напряженной

30.04.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ситуация в районах вблизи кыргызско-таджикской границы остается напряженной. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

«К утру 30 апреля обстановка в Баткенском районе стабилизировалась и перестрелки были прекращены. Жители сел Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Жаштык, Центральный, Достук, Арка-2 Лейлекского района ранее были эвакуированы сотрудниками милиции в безопасное место. В настоящее время ситуация на приграничных территориях остается напряженной. Сотрудники милиции усиленно работают над обеспечением безопасности местных жителей и недопущением эскалации конфликта», - сообщили в УВД.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

 
 
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Ситуация в районах вблизи кыргызско-таджикской границы остается напряженной. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.
 
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