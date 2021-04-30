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К 2023 году подготовят проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Национальный аэропорт Минск

30.04.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 29 апреля подписал указ № 165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения". Об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено, что в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам: "Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"-Национальный аэропорт Минск", "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка-Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск-Городище".

В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко 29 апреля подписал указ № 165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения". Об этом сообщает его пресс-служба.
 
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