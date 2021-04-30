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Футболисты "Минска" в ближайших турах выйдут в майках в поддержку Игоря Шлойдо

30.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У председателя "Горожан" в мае истекает контракт с клубом.

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Фото: "Минск"

Команды "ФК Минск", которые выступают в высшей лиге чемпионатов Беларуси сезона-2021, в ближайших турах выйдут в майках в поддержку председателя клуба Игоря Шлойдо.

Об этом сообщает официальный сайт "Горожан".

Данной акцией игроки выражают доверие функционеру, у которого в следующем месяце истекает контракт с клубом.

Напомним, мужская команда "Минска" занимает восьмое место в таблице высшей лиги.

1 мая "Горожане" сыграют на выезде против "Торпедо-БелАЗ".
 
Теги: Минск
 
 
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У председателя "Горожан" в мае истекает контракт с клубом.
 
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