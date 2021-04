Трагедыя ў Ізраілі: дзясяткі людзей пацярпелі і загінулі з-за абрушэння трыбун

Источник материала: Белсат

У Ізраілі каля чатырох дзясяткаў чалавек загінулі ў выніку абрушвання трыбуны. Трагедыя адбылася падчас урачыстасцяў з нагоды свята Лаг ба-Омер на гары Мерон у Галілеі. Ізраільскія медыя паведамляюць , што ўдзельнікі свята маглі атрымаць раненні або загінуць яшчэ і ў выніку цісканіны, якая рушыла ўслед за абвальваннем трыбуны.

Па апошніх дадзеных у трагедыі загінула каля 40 чалавек, не менш за 150 былі шпіталізаваны. Пацярпелых з цяжкімі траўмамі эвакуіравалі з дапамогай санітарнай авіяцыі.

#BREAKING

ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise. pic.twitter.com/TSWTmGfUwE