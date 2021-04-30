В Канаде нашли следы массового таяния вечной мерзлоты давностью в 400 тысяч лет

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Климатологи обнаружили, что примерно 400 тыс. лет назад, еще во время ледникового периода, площадь вечной мерзлоты на территории современной Канады и севера США резко уменьшилась. Статью с описанием их исследования опубликовал научный журнал Science Advances , сообщает ТАСС .



гора Колумбия. Фото: Wikipedia

«С одной стороны, наши наблюдения и аналогичные измерения в Сибири показывают, что климат всей Арктики около 400 тыс. лет назад стал более стабильным. С другой стороны, мы не нашли свидетельств того, что в более ранние эпохи из-за таяния вечной мерзлоты случались резкие всплески концентрации парниковых газов», — пишут исследователи.

Ученые предполагают, что из-за быстрого потепления Арктики в результате глобального изменения климата площадь вечной мерзлоты резко уменьшится. По некоторым оценкам, к концу XXI века может исчезнуть около трети вечной мерзлоты на юге Сибири и Аляски. В результате в атмосферу может попасть огромное количество метана и углекислого газа.

Исследуя кальцит и аналогичные горные породы на стенах нескольких пещер на севере США и Канады, климатологи под руководством доцента Бостонского колледжа Джереми Шакуна обнаружили и изучили последствия подобного массового таяния вечной мерзлоты. Оно произошло относительно недавно по меркам геологии, около 400 тыс. лет назад.

Возраст сталактитов, сталагмитов и других кальцитовых отложений в этих пещерах — около 1,5 млн лет. Их химический и изотопный состав может показывать, при каких погодных условиях и температуре они формировались.

Измерив доли изотопов урана и тория в этих отложениях, климатологи обнаружили, что примерно 400 тыс. лет назад вечной мерзлоты не было почти на всей территория нынешних Канады и Аляски за пределами полярного круга. Аналогичное потепление происходило и ранее.

Примерно в то же время и похожим образом менялся климат Сибири. То есть вечная мерзлота была нестабильной на протяжении большей части плейстоцена. Однако ее таяние, по пока непонятным причинам, никак не влияло на климат Земли и концентрацию парниковых газов в ее атмосфере.

Ученые считают, что возможной причиной могло быть то, что периодическое исчезновение вечной мерзлоты мешало органике накапливаться в больших количествах. Однако климатологи не исключают, что метан и углекислый газ, которые образовывались в процессе разложения останков растений и животных, мог кто-то или что-то поглощать.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение климата ледниковой эпохи помогут найти объяснение этой аномалии, а также понять, почему климат Арктики резко стабилизировался 400 тыс. лет назад. Это критически важно для точных оценок того, как таяние вечной мерзлоты повлияет на климат планеты в текущем столетии и в последующие исторические периоды, подытожили исследователи.