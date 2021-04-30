Все модели Volvo удостоены высшего рейтинга безопасности института IIHS

Источник материала: Tut.by

Электрический Volvo XC40 Recharge получил наивысшую оценку за безопасность Top Safety Pick+ (TSP+) от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Это означает, что Volvo стала единственной компанией, весь модельный ряд которой отмечен максимальным рейтингом.





Получение XC40 Recharge рейтинга TSP+ дополняет рекорд, установленный в прошлом месяце — за этот год Volvo получила больше максимальных оценок от IIHS, чем любой другой автопроизводитель с момента внедрения рейтинга в 2013 году. Институт IIHS присуждает рейтинг TSP+ автомобилям, обеспечивающим высочайший уровень безопасности — Volvo получила девять таких наград в феврале, пять в марте и одну в апреле (в общей сложности 15 наград с начала года).





Таким образом, рейтингом TSP+ отмечен каждый автомобиль из нынешнего модельного ряда Volvo — кроме XC40 это также кроссоверы XC60 и XC90, седаны S60 и S90, универсалы V60 и V90 (и их кросс-версии), а также гибридные модификации моделей марки.

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