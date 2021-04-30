В рублях и надолго: какие ставки предлагают банки по вкладам от 6 месяцев

Несмотря на небольшое снижение, процентные ставки по вкладам в рублях по-прежнему находятся на высоком уровне. Если в начале апреля можно было открыть вклад под 20%, сегодня самая высокая ставка — 19% годовых. FINANCE.TUT.BY узнал, сколько можно заработать, если отнести свободные рубли в банк на длительный срок.
В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 29 апреля.
Безотзывные вклады на 6 месяцев
На рынке безотзывных вкладов на полгода значительных изменений не произошло. В пятерке лучших только по вкладу МТБанка ставка снизилась с 20% до 19%. В целом на рынке процентные ставки изменились в диапазоне от минус 1 п.п. до плюс 2,2 п.п.
Лучшие вклады сегодня принесут 16,5−19% годовых. Отметим, что в пятерке вкладов только вклад МТБанка оформляется под плавающую ставку, а в Банке Дабрабыт предусмотрен самый большой минимальный взнос — 500 белорусских рублей.
17% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да
МТБанк,
МТБелки
19% (СКО+9,5%), — 1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
БТА Банк,
Я успешен
18,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да
Франсабанк,
Верный расчёт
18% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Дабрабыт,
Хуткi
16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная
От 10,95% стартуют ставки по другим вкладам на этих же условиях.
Отзывные вклады на 6 месяцев
За прошедший месяц ставки по отзывным вкладам изменялись в диапазоне от минус 1,7 п.п. до плюс 0,75 п.п. Пять самый выгодных вкладов в данной категории принесут 13,5−17,2% годовых.
БТА Банк и МТБанк, которые в прошлом месяце предлагали самые выгодные условия снизили ставки на 1 п.п. Вклады в этих банках по-прежнему самые выгодные на рынке. Кстати, в трёх из пяти вкладов обзора ставки привязаны к ставке рефинансирования или ставке кредитов овернайт.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Максима Online
17,2% (фиксированная), -1 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
МТБанк,
МТБелки
17% (СКО+7,5%), -1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц
Беларусбанк,
Отзывный Online
13,75% (СР+4,25%), +0,75 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 5 месяцев; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
13,5% (фиксированная), без изменений; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13,5% (СР+5%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Максима Online
17,2% (фиксированная), -1 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
МТБанк,
МТБелки
17% (СКО+7,5%), -1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц
Беларусбанк,
Отзывный Online
13,75% (СР+4,25%), +0,75 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 5 месяцев; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
13,5% (фиксированная), без изменений; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13,5% (СР+5%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Минимальная ставка по отзывным вкладам на 6 месяцев — 6,11%.
Безотзывные вклады от 12 месяцев
На длинных безотзывных вкладах в рублях можно заработать до 18,7% годовых. Самые лучшие условия в БТА Банке. Под эту ставку в банке можно оформить ещё один вклад сроком на 13 месяцев с ежедневной капитализацией. Первоначальный взнос при этом будет больше и составит 1 тысячу рублей.
В этой категории ставки изменялись от минус 0,4 п.п. до плюс 4,25 п.п. В этом месяце Белгазпромбанк увеличил ставку на 3 п.п. и пополнил обзор лучших предложений. Более подробно об условиях вкладов в таблице.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
18% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
БТА Банк,
БТА +
18,7% (фиксированная), -0,4 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да
Банк Решение,
Online-решение new
18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
МТБанк,
МТБелки
18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц
Франсабанк,
Верный расчёт
18,5% (фиксированная), без изменений; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет
Белгазпромбанк,
Марафон
18% (фиксированная), +3 п. п; от 100 BYN; да, первый месяц; да
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
18% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
БТА Банк,
БТА +
18,7% (фиксированная), -0,4 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да
Банк Решение,
Online-решение new
18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
МТБанк,
МТБелки
18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц
Франсабанк,
Верный расчёт
18,5% (фиксированная), без изменений; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет
Белгазпромбанк,
Марафон
18% (фиксированная), +3 п. п; от 100 BYN; да, первый месяц; да
В других банках на вкладах от 1 года можно заработать от 12,05%.
Отзывные вклады от 12 месяцев
Процентные ставки по пяти самым выгодным вкладам в рублях составляют 15−17%. В этом месяце Белинвестбанк увеличил ставку вкладу на 2 года до 16,3% и занял вторую строчку в обзоре. Ранее в обзор был включён другой вклад банка на 360 дней под 15%. Условия по другим вкладам таблицы не изменились.
В апреле ставки изменили всего пару банков: от минус 1,7 п.п. до 0,75 п.п.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев
15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да
БТА Банк,
БТА Копилка
17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Белинвестбанк,
Наша поддержка
16,3% (1,918* СКО); 2 года; от 10 BYN; да, первые 23 месяца; нет
Банк Решение,
Свободное накопление
15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев
15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да
БТА Банк,
БТА Копилка
17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Белинвестбанк,
Наша поддержка
16,3% (1,918* СКО); 2 года; от 10 BYN; да, первые 23 месяца; нет
Банк Решение,
Свободное накопление
15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Ставки по долгосрочным отзывным вкладам стартуют от 6,11%.
Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%.