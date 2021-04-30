В рублях и надолго: какие ставки предлагают банки по вкладам от 6 месяцев

Источник материала: Tut.by

Несмотря на небольшое снижение, процентные ставки по вкладам в рублях по-прежнему находятся на высоком уровне. Если в начале апреля можно было открыть вклад под 20%, сегодня самая высокая ставка — 19% годовых. FINANCE.TUT.BY узнал, сколько можно заработать, если отнести свободные рубли в банк на длительный срок.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 29 апреля.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

На рынке безотзывных вкладов на полгода значительных изменений не произошло. В пятерке лучших только по вкладу МТБанка ставка снизилась с 20% до 19%. В целом на рынке процентные ставки изменились в диапазоне от минус 1 п.п. до плюс 2,2 п.п.

Лучшие вклады сегодня принесут 16,5−19% годовых. Отметим, что в пятерке вкладов только вклад МТБанка оформляется под плавающую ставку, а в Банке Дабрабыт предусмотрен самый большой минимальный взнос — 500 белорусских рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 17% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+9,5%), — 1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 18,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Франсабанк,

Верный расчёт 18% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 17% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+9,5%), — 1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 18,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Франсабанк,

Верный расчёт 18% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная

От 10,95% стартуют ставки по другим вкладам на этих же условиях.

Отзывные вклады на 6 месяцев

За прошедший месяц ставки по отзывным вкладам изменялись в диапазоне от минус 1,7 п.п. до плюс 0,75 п.п. Пять самый выгодных вкладов в данной категории принесут 13,5−17,2% годовых.

БТА Банк и МТБанк , которые в прошлом месяце предлагали самые выгодные условия снизили ставки на 1 п.п. Вклады в этих банках по-прежнему самые выгодные на рынке. Кстати, в трёх из пяти вкладов обзора ставки привязаны к ставке рефинансирования или ставке кредитов овернайт.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 17,2% (фиксированная), -1 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+7,5%), -1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц Беларусбанк,

Отзывный Online 13,75% (СР+4,25%), +0,75 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 5 месяцев; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 13,5% (фиксированная), без изменений; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13,5% (СР+5%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 17,2% (фиксированная), -1 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+7,5%), -1 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц Беларусбанк,

Отзывный Online 13,75% (СР+4,25%), +0,75 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 5 месяцев; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 13,5% (фиксированная), без изменений; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13,5% (СР+5%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Минимальная ставка по отзывным вкладам на 6 месяцев — 6,11%. Безотзывные вклады от 12 месяцев На длинных безотзывных вкладах в рублях можно заработать до 18,7% годовых. Самые лучшие условия в БТА Банке . Под эту ставку в банке можно оформить ещё один вклад сроком на 13 месяцев с ежедневной капитализацией. Первоначальный взнос при этом будет больше и составит 1 тысячу рублей. В этой категории ставки изменялись от минус 0,4 п.п. до плюс 4,25 п.п. В этом месяце Белгазпромбанк увеличил ставку на 3 п.п. и пополнил обзор лучших предложений. Более подробно об условиях вкладов в таблице. Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 18% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да БТА Банк,

БТА + 18,7% (фиксированная), -0,4 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да Банк Решение,

Online-решение new 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц Франсабанк,

Верный расчёт 18,5% (фиксированная), без изменений; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет Белгазпромбанк,

Марафон 18% (фиксированная), +3 п. п; от 100 BYN; да, первый месяц; да Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 18% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да БТА Банк,

БТА + 18,7% (фиксированная), -0,4 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да Банк Решение,

Online-решение new 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц Франсабанк,

Верный расчёт 18,5% (фиксированная), без изменений; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет Белгазпромбанк,

Марафон 18% (фиксированная), +3 п. п; от 100 BYN; да, первый месяц; да В других банках на вкладах от 1 года можно заработать от 12,05%. Отзывные вклады от 12 месяцев Процентные ставки по пяти самым выгодным вкладам в рублях составляют 15−17%. В этом месяце Белинвестбанк увеличил ставку вкладу на 2 года до 16,3% и занял вторую строчку в обзоре. Ранее в обзор был включён другой вклад банка на 360 дней под 15%. Условия по другим вкладам таблицы не изменились. В апреле ставки изменили всего пару банков: от минус 1,7 п.п. до 0,75 п.п. Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Белинвестбанк,

Наша поддержка 16,3% (1,918* СКО); 2 года; от 10 BYN; да, первые 23 месяца; нет Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Белинвестбанк,

Наша поддержка 16,3% (1,918* СКО); 2 года; от 10 BYN; да, первые 23 месяца; нет Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Ставки по долгосрочным отзывным вкладам стартуют от 6,11%. Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%.