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Решилась: Меган Маркл поздравила Кейт Миддлтон с очень личным праздником

30.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поздравили принца Уильяма и Кейт Миддлтон с годовщиной свадьбы: об этом рассказали королевские источники.

© AFP 2020 / DOMINIC LIPINSKI
Событие века: неожиданные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Десятилетие брака Миддлтон и принца Уильяма стало поистине незабываемым моментом для пары и поклонников. С самого утра счастливая Кейт показала снимок, где позирует в объятиях мужа, а к концу дня опубликовала мини-фильм о своей семейной идиллии. К тому же, пару поздравила сама королева, подтолкнув других родственников.

Гарри и Меган поздравили Кейт и Уильяма с очень личным праздником: это случилось через пару часов после публичного поздравления Елизаветы II.

Инсайдеры рассказали, что, несмотря на сильное напряжение, недомолвки, бесконечные конфликты, мятежники решились снизойти до родственников и позвонили им. Меган заручилась поддержкой мужа и смогла сказать несколько добрых слов Кейт, хотя это было очень тяжело для нее - особенно после скандального интервью у Опры Уинфри, где экс-актриса рассказала о том, что именно Миддлтон довела ее до слез в день свадьбы с Гарри.

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Несмотря на непростые отношения между родственницами, экс-актриса все же смогла набрать номер соперницы - правда, при поддержке мужа.
 
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