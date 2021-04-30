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Решилась: Меган Маркл поздравила Кейт Миддлтон с очень личным праздником
30.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поздравили принца Уильяма и Кейт Миддлтон с годовщиной свадьбы: об этом рассказали королевские источники.
© AFP 2020 / DOMINIC LIPINSKI
Десятилетие брака Миддлтон и принца Уильяма стало поистине незабываемым моментом для пары и поклонников. С самого утра счастливая Кейт показала снимок, где
Гарри и Меган поздравили Кейт и Уильяма с очень личным праздником: это случилось через пару часов после публичного поздравления Елизаветы II.
Инсайдеры рассказали, что, несмотря на сильное напряжение, недомолвки, бесконечные конфликты, мятежники решились снизойти до родственников и позвонили им. Меган заручилась поддержкой мужа и смогла сказать несколько добрых слов Кейт, хотя это было очень тяжело для нее - особенно после скандального
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Несмотря на непростые отношения между родственницами, экс-актриса все же смогла набрать номер соперницы - правда, при поддержке мужа.
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